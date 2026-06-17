Una exposición sobre la historia de los cuidados ara celebrar los 50 años de la Facultad de Enfermería de Gijón

Alrededor de 200 objetos vinculados a la enfermería, la medicina y la farmacia. Este es el contenido de la exposición que se inaugurará este jueves en la antigua Escuela de Comercio (17.00 horas) para conmemorar los 50 años de la Facultad de Enfermería de Gijón. Una muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de julio, que "gira en torno al concepto de “vestigios”, entendido como el conjunto de objetos y testimonios que permiten reconstruir la historia. El visitante puede comprender la evolución de las prácticas asistenciales, desde métodos rudimentarios hasta sistemas sanitarios cada vez más complejos y especializados".

La exposición, liderada por el profesor de la Facultad de Enfermería David González Pando y con el respaldo de la Gerencia del Área III de Salud, ofrece materiales que permiten "analizar la dimensión social, cultural y humana del desarrollo técnico de los cuidados". Por ejemplo, hay aparatos pioneros de electromedicina, libros considerados referentes científicos en su época y material relacionado con el ejercicio de la enfermería en contextos de conflicto, incluida la Guerra Civil española.

La propuesta ofrece al visitante "un itinerario cronológico a través de distintos espacios temáticos que abarcan desde el Neolítico hasta la década de 1970". Hay instrumental clínico de finales del siglo XIX y principios del XX, como maletines médicos, aparatos de exploración y colecciones de tensiómetros "que permiten observar la evolución en el control de la presión arterial". No falta los equipos de electromedicina y esterilización, además de obras bibliográficas fundamentales para la formación sanitaria desde el siglo XVIII.

Piezas de la exposición. / .

De las piezas más llamativas, explican desde la consejería de Salud, destaca la cabeza frenológica original del doctor Cubil, una pieza poco habitual en museos. Se trata de una figura elaborada en cerámica en 1845 que representa un mapa tridimensional de la frenología dividido en 43 facultades mentales.

También sobresalen herramientas prehistóricas, como un hacha pulimentada datada en torno al 5000 a. C., así como objetos de época romana, entre ellos ungüentarios y recipientes destinados a usos medicinales.