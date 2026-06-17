Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
El trágico episodio ocurrió sobre las siete de la mañana en la avenida de Torcuato Fernández Miranda
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C. T.
Un joven de 16 años ha fallecido esta mañana al precipitarse por la ventana de casa de un edificio ubicado en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, en un bloque entre las calles Pintor Carreño Miranda y Pintor Martínez Abades.
El trágico episodio ocurrió sobre las siete de la mañana. Hasta la zona des desplazaron efectivos de la Policía Nacional y también personal sanitario, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida al joven gijonés.
Los investigadores descartan indicios de criminalidad y las primeras hipótesis apuntan a un acto voluntario.
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