La Feria del Libro de Gijón arranca con el objetivo de mantener su "idilio" con los jóvenes: "Cada vez la sienten más suya"

La Feria del Libro de Gijón (FeLiX) dio el pistoletazo de salida oficial con el tradicional corte de cinta en el que la compañía de teatro infantil y juvenil, "La Federica", tuvo un papel protagonista como reciente ganadora del premio a mejor proyecto nacional de difusión de la escena lírica que le otorgó Ópera XXI. Este reconocimiento, uno de los más importantes del sector a nivel nacional, tuvo su celebración institucional en la calle Tomás y Valiente, donde una nutrida representación de los jóvenes artistas acompañó a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en la inauguración de la mayor cita literaria de Asturias.

"Nos pilló por sorpresa y estamos encantados. Somos todos de Gijón y es un orgullo que cuenten con nosotros", confesó Alba Delgado, como portavoz de sus compañeros, acerca de este homenaje diferente y que les ha llevado a dar inicio a una de las ediciones de la FeLiX más especiales y que están deseando descubrir. "Siendo de Gijón es inevitable pasar por la Feria y este año, aprovechando que nos han invitado para este acto, podemos conocerla más de cerca", aseguró Delgado.

No solo el décimo aniversario supone un motivo de celebración, sino también la futura Medalla de Plata de Gijón que recibirá estas jornadas literarias recibirá en las próximas semanas. "Se recuperó después de casi 20 años y ahora estamos cumpliendo diez. Es una celebración muy especial y una fiesta para la ciudad", reconocía la concejala de Cultura, Montserrat López Moro que también destacó los tres hilos temáticos de este año: "la salud mental como tema que nos afecta a todos, el fútbol que nos une y que es un motivo de cohesión y la importancia de la geopolítica", enumeró.

Sobre este tema ahondó el director de la FeLiX, Jaime Priede, afirmando que es "una oferta muy variada de temas que nos preocupan en este mundo acelerado". "Todos los hilos temáticos generan ficciones, ensayos, narraciones de todo tipo y que genera un número de autores muy interesantes", remarcó, añadiendo que "tiene el mismo interés un autor de aquí que publica sus primeros libros que autores más consagrados".

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Priede también destacó el “idilio” generado entre "La Federica" y FeLiX como símbolo del protagonismo creciente que están ganando los jóvenes. "Damos mucha fuerza a Felixina, nuestra propuesta para niños y niñas y es un placer la respuesta de la gente joven que cada vez siente la Feria como más suya", festejó, dejando claro que quiere que en estas jornadas se genere "un espacio agradable de fiesta en torno a la cultura y la literatura sin que sea ceremonioso o académico".