La Feria del Libro de Gijón abre sus puertas con los expositores encantados de "sacar los libros a la calle" y lectores con ganas de "descubrir cosas nuevas"

El epicentro de la literatura en Asturias se vuelve a situar en la calle Tomás y Valiente y en el paseo de Begoña con la apertura de la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) que arrancó este miércoles y ofrecerá hasta el 21 de junio toda una serie de actividades, conferencias y mucho hojeo entre las innumerables publicaciones con las que "la literatura sale a la calle". Al toque de campana de las doce del mediodía, las más de 90 casetas levantaron la persiana para atender a un público que no tardó en acudir en busca de novedades, recomendaciones y esperando alguna sorpresa que otra.

Entre los más madrugadores, Mara Rodríguez y Felipe Carbajal no fallaron a su "paseín" de cada año por las casetas para localizar esos libros que ya tenían fichados. "Es una iniciativa muy buena y siempre se llena de gente", celebraba Rodríguez, mientras que Carbajal apuntaba que, además de fijarse "en libros ya hojeados" esperaba "descubrir cosas nuevas que siempre prestan ver". Ambos no se quedan con una temática en concreta, ya que suelen variar, pero en esta ocasión sí que tenían claro visitar los expositores de literatura infantil para el bebé que están esperando. "Es una da las intenciones que teníamos al venir, ver si hay algo que nos guste para ir empezando con la lectura", reconocía Rodríguez.

Al lado, Alicia Álvarez ya mostraba un expositor repleto de publicaciones de la editorial "La Fabriquina". "Esta feria siempre funciona muy bien. La gente no solo viene a ver, sino que tiene la intención de llevarse algo para casa y no sucede en todos los lugares", afirmaba Álvarez, ofreciendo un repertorio de títulos "desde ensayo, álbum ilustrado, literatura infantil...", todo ello partiendo del "talento asturiano". "Los autores, maquetadores, ilustradores y la encuadernación es de aquí", mostraba Álvarez.

A pocos metros, Verónica Piñera celebraba "sacar los libros a la calle en el kilómetro 0 de Gijón", mostrando como su stand de "La Revoltosa" ha conseguido un lugar privilegiado en la esquina de Tomás y Valiente con la plaza del Parchís. Recién llegados de la Feria de Madrid, han notado como la expectación entre el público durante los días previos ha ido en aumentando. "Estos días ya nos preguntaban cuando abríamos y en estas primeras horas ya se nota un gran ambiente", confirmaba Piñera.

Feria del Libro de Gijón 2026. / Ángel González

Precisamente, de su estancia en el parque del Retiro sacaron una de las grandes novedades que han llevado a su mostrador de Gijón. "Descubrimos una editorial nueva, 'Cicely', que nos encajaba muy bien con nuestro estilo y nos parecía unas obras muy originales, así que tenemos varios títulos", señalaba Piñera que también destacó la gran programación "con autoras muy potentes" que pasarán por la FeLiX y otros que estaba previsto que lo hicieran, como el caso del autor Martín Caparros, que por problemas de salud no ha podido viajar a Gijón.

El mismo bullicio de gente con ganas de descubrir la oferta literaria de cada caseta se vivía en el paseo de Begoña. Por ahí andaban Carmen Rodríguez, Esther Álvarez y Esther Valdivieso, tres amigas con diversos objetivos. La primera se estrenaba en la FeLiX, ya que recientemente se había mudado a Gijón. "Me parece estupenda y se está animando muchísimo", analizaba Rodríguez tras la apertura, confesándose como "lectora de tablet", pero que, aun así, recibió una gran primera impresión. "Suelo mirar los títulos y ver si hay alguno que me llama la atención", apuntaba Valdivieso, mientras que Álvarez se decanta más por "autores que puedan encajar con mis gustos", aunque en esta ocasión tenía otro cometido. "Estoy esperando a ver si vienen para firmar libros infantiles que así se lo doy a mi nieto y los va coleccionando", expresaba con orgullo, declarando ser ávida lectora de "novela, algo de ensayo y, últimamente, temas de Inteligencia Artificial, pero a nivel básico".

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Entre casetas, Eloina Pérez buscaba "cosas diferentes" y sorprenderse con nuevos títulos. "Es muy interesante, porque se promocionan autores locales de Asturias y buscas algo distinto a lo que sueles comprar normalmente", mencionaba. De forma espontánea y viendo que era un buen horario, David Soto y Maikel Núñez también debutaban en la FeLiX en busca de "cualquier cosa que nos entre por el ojo". "No nos centramos en una sola cosa. Vamos viendo por los puestos y luego decidimos qué comprar", relata Núñez, frente al expositor de la librería "La Oreja Verde", donde Ana López repetía por cuarto año. "Es la décima edición y por eso ya es más especial. El programa está consolidado y nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena", reconocía la librera, manteniendo la opinión del resto de compañeros de "la oportunidad fantástica que es sacar los libros a la calle y mostrarlos de una manera tan directa".