El fotógrafo Álex Zapico ofrece su visión sobre el fotoperiodismo en el Ateneo Obrero de Gijón
El coloquio se celebró dentro del ciclo "Encuentro de Fotoperiodismo" que organiza la entidad
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C. T.
El local social del Ateneo Obrero de Gijón acogió en la Escuela de Comercio un coloquio con el fotógrafo Álex Zapico. En la cita, enmarcada dentro del ciclo "Encuentro de Fotoperidismo", el ponente compartió algunas de sus experiencias laborales e intercambió pareceres con los presentes. Estas conferencias buscan generar un espacio de diálogo y aprendizaje y ofrecer una oportunidad para crear redes de colaboración, impulsar proyectos y reflexionar sobre los retos que enfrenta la profesión en un mundo cada vez más visual e interconectado.
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