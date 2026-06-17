Las fundaciones asturianas refuerzan alianzas y fijan en Gijón nuevos retos para el próximo año
El Consejo Autonómico reúne en Gijón a representantes de más de una treintena de entidades del Principado
El Club de Regatas de Gijón acogió este miércoles la reunión anual del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias, una cita que reunió a representantes de más de treinta entidades para hacer balance del último ejercicio y definir las líneas de trabajo para el próximo año.
Durante el encuentro, organizado por la Fundación Monasterio como entidad anfitriona, se repasó la actividad desarrollada durante el curso 2025-2026, con especial atención a iniciativas relacionadas con la sostenibilidad económica de las fundaciones, el micromecenazgo, la economía social y la gestión de legados.
La presidenta de la Asociación Española de Fundaciones, Pilar García Ceballos-Zúñiga, destacó que el sector fundacional asturiano constituye “un ejemplo de fortaleza de la sociedad civil y de su capacidad para organizarse en torno a fines de interés general”.
De cara al próximo ejercicio, el Consejo aprobó un plan de trabajo centrado en reforzar la identidad compartida del sector, avanzar en cuestiones relacionadas con la ética y el buen gobierno, analizar el impacto de la inteligencia artificial y estudiar nuevas situaciones de vulnerabilidad social.
La reunión sirvió además para dar la bienvenida a dos nuevas entidades: la Fundación Anembe y la Fundación Autonómicos Tineo. Con estas incorporaciones, el Consejo alcanza las 34 fundaciones integrantes, consolidando su representatividad dentro del tejido fundacional asturiano.
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