Gijón oficializa la incorporación a su inventario de bienes del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal

Aunque ya está operativo desde hace días, fue la Junta de Gobierno en su sesión de esta mañana la que oficializó la aceptación en nombre de Gijón del nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal construido por el Principado de Asturias con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y sobre una parcela municipal. La obra alcanzó un coste de 4,7 millones (IVA incluido).

La aceptación del aparcamiento supone la incorporación del nuevo equipamiento al Inventario General de Bienes y Derechos, como bien de dominio público de titularidad municipal. De este acuerdo de Junta de Gobierno se dará traslado a los servicios municipales de Arquitectura, Obras Públicas, Movilidad, Parques y Jardines, Licencias y Disciplina y Policía Local.

Prórrogas de contratos

Esta aprobación tuvo lugar en la misma sesión de la Junta de Gobierno en la que se aprobó la licitación del nuevo contrato para los comedores escolares de Infantil y Primaria, que incluye la línea caliente y supone un gasto estimado de 18,7 millones para los próximos dos años y medio.

Asimismo, se aprobó la prórroga del contrato de servicio de comedor para las escuelas infantiles (0 a 3 años) hasta el inicio de la ejecución del nuevo contrato que se encuentra en tramitación. La previsión es que la prórroga con la sociedad Gastronomía Vasca dure cuatro meses lo que supone un coste de unos 320.000 euros. También se aprobó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del lote 2 de renting de motocicletas con destino a las secciones de Policía Comunitaria, adjudicado a la empresa Alphabet España Fleet Management S.A. La prórroga supone 47.000 euros.

Por su parte, el Servicio Administrativo de Urbanismo impulsó la aprobación definitiva del proyecto de urbanización del Área de Unidad de Actuación 002, sita entre la calle Espinosa y Camino del Rubín, promovido por la sociedad Solar Investment Solutions Alfa para lo que deben constituir un aval por importe de 286.338,51 euros antes del inicio de las obras de urbanización.

También se resolvieron dos convocatorias de subvenciones: la de asociaciones y colectivos de mujeres por importe de 40.897 euros y la de innovación abierta para la que se compromete un gasto de 320.000 euros en dos años.