Habla el cuponero de la ONCE que repartió 280.000 euros en Gijón: "A alguno de los clientes le avisé yo del premio"

El vendedor de la ONCE Francisco Javier Menéndez Serrano, con punto de venta en el barrio de Perchera, frente al centro de salud, y en el centro comercial de El Corte Inglés por las tardes, que repartió un total de 280.000 euros con ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno, está de enhorabuena.

A Francisco Javier Menéndez, Pachi para todos los que le conocen, no tuvo que avisarle nadie. "Tengo la costumbre de mirar por la noche el cupón para ver qué salió y el número me resultó familiar a sí que le dije a mi hermana que entrara y me lo comprobara", relata. Y dicho y hecho. También se acordó de algunos de los que casi seguro que habían llevado el premio. "A alguno de los clientes, que son de siempre, les avisé yo. En concreto un señor que es de los primeros en venir era muy escéptico y tuve que decirle que sí, que sí, que su cupón tenía 35.000 euros. Y es una satisfacción muy grande", contó el vendedor, un gijonés que lleva "casi diez años en la ONCE". "Y he tenido la fortuna en los últimos quince meses dar varios premios importantes", aseguraba.

El boleto ganador era el número 71.094. Además de en Gijón, el Cupón del 15 de junio ha ejado, también, otros premios importantes en localidades de Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

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Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.