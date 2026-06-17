Una peluquería de Gijón se lleva un premio nacional por su labor social
El establecimiento recibe el galardón Salón Look 2026 por un proyecto que acerca los servicios de barbería a personas en situación de vulnerabilidad
La Peluquería Paulino Gijón ha sido distinguida con el Premio Salón Look 2026, un reconocimiento muy destacado del sector de la imagen personal en España. El galardón reconoce la labor social desarrollada por el establecimiento gijonés a través de una iniciativa que acerca servicios de barbería y peluquería a personas en situación de vulnerabilidad.
El jurado valoró especialmente el componente social del proyecto, que utiliza la imagen personal como herramienta de inclusión, autoestima y dignidad para colectivos con dificultades. El reconocimiento supone además un respaldo nacional a una iniciativa impulsada desde Gijón y que trasciende la actividad habitual de una barbería.
“Recibir el Premio Salón Look 2026 es un orgullo enorme. Para nosotros significa que el sector reconoce que la barbería también puede tener un papel social importante y que, desde nuestro oficio, podemos aportar algo real a la vida de muchas personas”, señaló Pedro Paulino Cavielles Llamas, director de Peluquería Paulino Gijón.
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