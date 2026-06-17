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El presupuesto de la Fundación de Cultura crece en 1,1 millones: ¿a qué se va a dedicar ese dinero?

Desde la puesta en marcha del refugio de Cimavilla a una máquina de autopréstamo en la biblioteca de La Calzada

Sigue la tramitación de una herencia de viviendas y fincas en Chile y Asturias

Un usuario en la biblioteca de La Calzada.

Un usuario en la biblioteca de La Calzada. / Marcos León

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R. Valle

La adecuación de los almacenes Piti para acoger las pinturas de Nicanor Piñole mientras duren las obras en el museo que lleva su nombre, la puesta en marcha como nuevos espacios abiertos a la ciudad y el turismo del refugio antiaéreo y las baterías altas de Cimavilla –obras financiadas con fondos europeos–y la instalación de una máquina de autopréstamo en la biblioteca de La Calzada son solo algunas de las necesidades de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular que justifican que necesite una modificación de su presupuesto por 1.144,730 euros a financiar con una parte de su remanente de tesorería para gastos generales. El grueso, algo más de un millón, son suplementos de crédito.

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Así, suplemento de crédito al epígrafe de estudios técnicos son los 25.000 euros para continuar con los trámites tras aceptar la herencia que en favor de la Fundación, y más en concreto del Pueblu´Asturies, hizo en 2024 Manuel Corrada, un asturiano afincado en Chile y que se corresponden con 1 vivienda y 26 fincas en España (sobre todo en Asturias) y dos viviendas en Chile.

En cuanto a las bibliotecas, y además del equipo de autopréstamo de La Calzada, hay planes para mejorar la señalización en las bibliotecas del Polígono y El Natahoyo. El Pueblu d´Asturies, por su parte, necesita más fondos para sus proyectos sobre indumentaria y bailes tradicionales, la catalogación de la biblioteca de Carmen Saralegui y Borja Bordiu y la enmarcación de fotos de Mario Pascual.

Nuevas actividades para festejar aniversarios

La ampliación de la oferta de actividades sobre lo previsto, y presupuestado para este año, incluye un programa por el 90º aniversario de la muerte de Federico García Lorca y el proyecto escénico "España en Libertad/50 años". El capítulo de obras incluye, por ejemplo, la cubrición de una parte del edificio de recepción de la Villa Romana de Veranes, mejoras en el sistema de climatización del Museo del Ferrocarril y la Ciudadela de Celestino Solar.

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La financiación parte de los 2,7 millones de remanente con los que la Fundación de Cultura, que preside Montserrat López Moro, cerró el ejercicio presupuestario de 2025. Sobre ese remanente, los responsables de las cuentas en la Fundación plantean "conveniente" reservar 227.986 euros por si fuera necesario hacer una aportación al Ayuntamiento para la amortización de deuda. Una operación que se estrenó el año pasado repartiendo los 21,6 millones de deuda a amortizar entre el propio Ayuntamiento, fundaciones, patronato y varias empresas municipales.

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