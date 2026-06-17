La promesa municipal ante la subida de precios del comedor escolar en Gijón: "Ningún alumno se quedará fuera por motivos económicos"

La concejalía de Educación esperará a ver el precio definitivo del comedor escolar para decidir que medidas se van a tomar desde el Ayuntamiento para minimizar el impacto del cambio de modelo de línea fría a línea caliente a partir del 1 de enero de 2017. Pero mientras, el edil Jorge Pañeda mandaba un mensaje de tranquilidad a las familias. "El nuevo modelo de comedor escolar se ha diseñado para mejorar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, para que ningún alumno quede fuera por motivos económicos", sentenció el concejal popular ante la alarma de las familias por el incremento de precios.

La mensualidad del comedor para los fijos pasaría –con el precio que como tope coloca el Ayuntamiento en el contrato que acaba de licitar– de los 101,10 euros actuales hasta los 147,34 euros. Los precios del menú serían de 8,32 euros para los usuarios habituales (condición que tienen quienes se inscriben al menos dos días fijos a la semana) y de 8,96 para los usuarios esporádicos, cuando ahora son 6,08 y 6,40 respectivamente.

La atención temprana con desayuno pasaría de 22,67 a 69,81 euros en la mensualidad de los fijos y de 1,41 y 1,46 para los habituales y esporádicos a los 3,94 y 4,53, respectivamente, y la atención temprana sin desayuno de 14,51 a 53,10 euros para los fijos. Los habituales pagan ahora 0,88 y los esporádicos 0,93 y pasarían a pagar 3 y 3,18 euros.

¿Qué se plantea hacer el Ayuntamiento? "En relación con las becas de comedor, nuestra voluntad es clara: si el nuevo contrato supone un incremento del coste, el Ayuntamiento reforzará la partida destinada a ayudas para que las familias que actualmente son beneficiarias sigan contando con esa cobertura. Es decir, quienes hoy tienen beca seguirán teniendo garantizado el acceso al servicio".

Pero más allá de ello, explica Pañeda, "cuando conozcamos el coste real, estudiaremos las medidas necesarias para minimizar el impacto en las familias. La propuesta que hemos trasladado a las AMPAs es que, si finalmente existe un incremento significativo respecto al modelo actual, ese esfuerzo pueda ser compartido entre el Ayuntamiento y las familias, de forma equilibrada y razonable". El asunto fue motivo de debate en las reuniones que, ya lideradas desde Alcaldía, se tuvo con los representantes de las familias para presentarles el borrador de la licitación del nuevo contrato.

Las mejoras en el contrato

Para Pañeda también es importante aclarar que " no estamos hablando de una subida sin contraprestaciones. El nuevo contrato incorpora mejoras sustanciales en la calidad del servicio". Mejoras que enumera explicando que se implantará un sistema de comida caliente elaborada y servida en el día, sustituyendo el modelo actual de comida refrigerada y posteriormente regenerada, y "que vendrá servida en bandejas de acero inoxidable y no de plástico".

Además, defiende el edil, se mejoran los desayunos, adaptándolos a criterios nutricionales más exigentes y reduciendo la presencia de productos ultraprocesados y con alto contenido en azúcar. Y se e refuerza la atención educativa mediante una mejora de las ratios de monitorización, lo que permitirá una atención más personalizada a los escolares. "También se incluirá como novedad un proyecto educativo lúdico y de higiene para fomentar los buenos hábitos entre los alumnos", comenta el concejal.

"Estamos ante una mejora integral del servicio: mejor alimentación, mejor atención y mayores garantías de calidad. Y todo ello con el compromiso de este Gobierno de que las familias con menos recursos sigan protegidas y de que cualquier posible incremento del coste se gestione de manera responsable y proporcionada. Nuestro objetivo es muy sencillo: ofrecer un comedor escolar de mayor calidad sin dejar a nadie atrás", sentencia el concejal.