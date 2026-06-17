El PSOE culpa al gobierno local por el "abandono" de la Escalerona, pendiente de un estudio desde hace dos años

"La escasez de arena es un fenómeno coyuntural pero que ha permitido ver la profundidad de los daños. Si no se actúa ahora en dos o tres años será mucho peor". Los daños a los que se refiere la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Eva Pérez, son los que presenta La Escalerona, símbolo de la playa de San Lorenzo y de todo Gijón, con protección integral dentro del Catálogo Urbanístico de Gijón.

Sobre su situación de "abandono" va a exigirle explicaciones la socialista al equipo de gobierno en comisión recordando el anuncio realizado en marzo de 2024 por el edil de Infraestructuras. El forista Gilberto Villoria comprometió entonces la elaboración de un estudio para determinar si los daños eran profundos o superficiales. Era el paso previo para determinar las actuaciones a realizar.

"Estamos a mediados de 2026 y ni lo profundo ni lo superficial. Solo más abandono y desidia de este equipo de gobierno a uno de esos símbolos que nos recuerdan nuestra identidad", denunció Pérez en una comparecencia pública donde también le reprochó al equipo de Carmen Moriyón que siga pendiente la reparación del Elogio del Horizonte, que se mantenga la intención de trasladar el Archivo a un espacio en El Natahoyo que el PSOE denuncia por su mal estado o que se hubiera puesto en peligro la donación de las obras de Nicanor Piñole con la intención de cerrar su museo.

"Hay más de 130.000 euros para gastar en un estudio de aparcamiento subterráneo en el Muro que nadie quiere, pero no hay dinero para cuidar de nuestro patrimonio", denunció la edil, que tambiñén ha pedido acceso al expediente del Ayuntamiento que recoga todo lo que tenga que ver con intervenciones en la escalera monumental inaugurada en 1933. "Y cuya última actuación integral sobre ella fue en el año 2000 bao el mandato de Paz Fernández Felgueroso. Desde entonces no hubo ninguna actuación reseñable".