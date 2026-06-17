Salud impulsará una unidad de supervivencia para pacientes oncológicos en Asturias

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, anunció este miércoles, durante la inauguración de la II Jornada Mujer y Cáncer organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, la futura creación de una unidad de supervivencia para pacientes oncológicos en Asturias, una iniciativa que comenzará a desarrollarse en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que busca ofrecer seguimiento especializado a quienes han superado la enfermedad.

La titular de Salud defendió la necesidad de reforzar la atención a largo plazo de los supervivientes de cáncer, especialmente en cuestiones relacionadas con las secuelas de los tratamientos, la fertilidad, el acompañamiento sanitario y aspectos como el derecho al olvido oncológico.

Durante su intervención en la jornada, celebrada en Gijón, la consejera también subrayó la importancia de incorporar la perspectiva de género a la atención sanitaria. “Los síntomas en las mujeres pueden ser diferentes y eso debe tenerse en cuenta para evitar diagnósticos tardíos”, señaló.

Ampliación del cribado de mama

Saavedra avanzó además que Asturias comenzará a ampliar de forma gradual el programa de cribado de cáncer de mama. Tras la aprobación estatal de la medida, la comunidad prevé extender progresivamente las pruebas a mujeres de entre 45 y 75 años, comenzando el próximo año con la incorporación de nuevos grupos de edad.

La consejera recordó que Asturias presenta una incidencia de cáncer superior a la media nacional debido al envejecimiento de la población y a su pasado industrial, aunque destacó que las tasas de supervivencia continúan mejorando gracias a los avances diagnósticos y terapéuticos.