El sinhogarismo se dispara en Gijón un 14% en un año y ya hay más de 1.000 personas en situación vulnerable

La cifra ya es motivo de reflexión y el porcentaje que la acompaña, aún más. Las entidades que junto al Ayuntamiento conforman la Red de Inclusión Activa (Redia) con la que Gijón da apoyo a personas sin hogar incorporó el año pasado como nuevas en su registro a 1.084 personas, lo que supone un incremento del 14% sobre la cifra de incorporaciones de 2024. Y con ella se elevan a 11.848 las personas que, en algún momento de sus vidas, tuvieron el apoyo de la Redia desde su creación en 2012. Estos son solo algunas de las muchas cifras que se incluyen dentro de la recién presentada memoria de gestión de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que preside el edil popular Guzmán Pendás. Una memoria que en su portada festeja el centenario del edificio de la Gota de Leche, sede de la Fundación.

Más de la mitad de esas 1.804 personas sin hogar, en concreto el 53%, encontraron en el Albergue Covadonga la puerta de entrada a los servicios de la Redia. Ese porcentaje la vuelve a colocar como la entidad con más nuevos registros de la Red. La novedad está en la segunda entidad, que en 2025 fue la Asociación Gijonesa de la Caridad con 408. El cambio tiene que ver con que la entidad asumió el año pasado la tarea de emisión de las tarjetas de acceso al comedor social que antes se gestionaban desde los centros de día del Albergue Covadonga y Mil Soles.

El registro permite también generar un perfil de quienes sufren todas las formas del sinhogarismo. Siete de cada diez nuevos usuarios de la Redia eran hombres. Aunque en cuestión de género el elemento más destacable es el cambio de tendencia respecto al crecimiento de la presencia de mujeres detectado en los últimos años. En 2025, y por primera vez desde la pandemia, están por debajo del 30%.

Por nacionalidad el 31% de los atendidos son españoles frente al 63,9% que se reparte el resto del mundo, lo que supone un incremento de 2 y 3 puntos, respectivamente, respecto al año pasado. Colombia, Venezuela, Perú y Cuba son el origen de los grupos nacionales con más presencia porcentual. Sin olvidar el 5,6% de originarios de Europa. Sobre todo de Ucrania y Rumanía. Y un dato que también llama a la reflexión: un 7,6% de los nuevos usuarios son de Gijón.

Hay que tener en cuenta que la Redia atiende a personas que están en la calle pero también da apoyo a personas en "viviendas inseguras o inadecuadas". En todo caso, la memoria detecta un aumento "considerable" del número de personas en la calle: el porcentaje sobre el total pasó del 30,8 en 2024 al 41,4 al 2025. Directamente en la calle se atendió a 316 personas a través del proyecto Eslabón. Otro dato que ayuda a clarificar el escenario.

Atención a mayores: una prioridad

Al margen de la Redia, pero también entre las prioridades de la Fundación en un Gijón cada vez más envejecido, está el apoyo a los mayores. Al que se dedicaron buena parte de los 32,2 millones ejecutados a lo largo del año pasado. Desde el departamento de Personas Mayores y Dependientes se gestionan programas con miles de usuarios: 2.728 personas atendidas desde el servicio de ayuda a domicilio, 3.253 usuarios del servicio de teleasistencia y 18.358 menús servidos desde servicio de comidas a domicilio. Sin olvidar el trabajo de lucha contra la soledad no deseada –con 9.200 mayores de 80 años que viven solos en Gijón: mujeres en el 80% de los casos–o el proceso de cambio del modelo de ayuda a domicilio para basarlo en la proximidad territorial: las denominadas "Ciudadelas".

En materia de infancia y familia destacan las 295 familias a las que se dio seguimiento desde los equipos especializados o las 319 notificaciones relacionadas con la protección de menores. Y desde la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante se atendió de manera individual a 3.621 personas: el doble que hace cinco años.

De izquierda a derecha, Ana Núñez, jefa de la división de Acción Social, Covadonga Landín, directora de la Fundación, Guzmán Pendás, presidente, la socióloga y responsable de la memoria, Beatriz Galán y María Teresa Álvarez Carrio, jefa de división de Promoción Social posan con ejemplares de la memoria de 2025 de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. / R.V.

Millonario es el gasto en ayudas económicas de la Fundación. En concreto el año pasado se repartieron cerca de 2,5 millones en ayudas de emergencia e integración que alcanzaron al 80% de las 1.133 solicitudes recibidas. Número de peticiones que bajó en total un 15% respecto al ejercicio anterior por la caída en el ámbito de la integración ya que las peticiones de emergencia subieron levemente, de 154 a 184. El perfil de las personas perceptoras de esas ayudas se corresponde con una mujer, española, soltera, de entre 29 y 39 años, que vive sola en una vivienda de alquiler y que carece de ingresos económicos.

Pero la cifra más grande de todas las que aparecen en la memoria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales es la de las 40.713 personas que a lo largo del pasado año –unas 2.500 menos que el año anterior– fueron atendidas en algunas de las ocho unidades de trabajo social que hay repartidas por la ciudad y que conforman la red de soporte vital de Gijón y la puerta de entrada a todos los apoyos que puede ofrecer el Ayuntamiento a quienes más lo necesitan. Y es que, como acabó sentenciando el presidente de la Fundación, Guzmán Pendás, en la presentación de la memoria: "los servicios sociales municipales no son únicamente una prestación administrativa; son una herramienta para garantizar oportunidades, combatir la exclusión y acompañar a las personas en todas las etapas de la vida".