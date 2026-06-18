Más de 200 objetos de la prehistoria al siglo XX para celebrar los 50 años de la Facultad de Enfermería de Gijón

Un hacha pulimentada de hace más de 7.000 años comparte espacio con tensiómetros, aparatos de electromedicina, antiguos maletines médicos y material utilizado durante la Guerra Civil. Todos ellos forman parte de "El cuidado a través de sus vestigios", la exposición inaugurada este jueves en la Antigua Escuela de Comercio con motivo del 50º. aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón.

La muestra, organizada por el centro adscrito a la Universidad de Oviedo y dependiente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), propone un recorrido por la historia de los cuidados y de la atención sanitaria desde la Prehistoria hasta finales del siglo XX a través de cerca de 200 piezas históricas.

El decano de la facultad, Fernando Alonso, destacó durante la inauguración que la exposición forma parte de los actos conmemorativos de un aniversario que recuerda la creación de la escuela en 1976, origen del actual centro universitario.

Un viaje por la historia del cuidado

La exposición está dirigida por el profesor David González, que definió los objetos reunidos como “huellas materiales del pasado” que permiten comprender la evolución del cuidado a lo largo de los siglos. El recorrido incluye instrumentos clínicos de finales del siglo XIX y principios del XX, equipos de esterilización, aparatos de exploración, libros científicos de referencia y piezas mucho más antiguas, como recipientes medicinales de época romana o herramientas prehistóricas.

“El cuidado es una conducta extraordinaria que ha permitido la supervivencia de la especie”, explicó González, quien subrayó el carácter interdisciplinar de una colección que reúne materiales relacionados con la enfermería, la medicina y la farmacia.

Homenaje a la profesión enfermera

Más allá del valor histórico de las piezas expuestas, la muestra pretende reivindicar la importancia de los cuidados en la construcción de las sociedades y reconocer el papel desempeñado por generaciones de profesionales sanitarios.

Durante la inauguración, el director de Atención, Evaluación y Cuidados del Sespa, Óscar Veiras, destacó la contribución realizada por la Facultad de Enfermería a lo largo de sus cincuenta años de trayectoria. “Son muchos años formando profesionales que han sostenido buena parte de los cuidados del sistema sanitario asturiano”, señaló.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 7 de julio en la primera planta de la Antigua Escuela de Comercio de Gijón. Posteriormente está previsto que se traslade al Hospital de Cabueñes para continuar acercando al público una historia que, a través de objetos cotidianos y extraordinarios, explica cómo ha evolucionado el cuidado de la salud a lo largo de los siglos.