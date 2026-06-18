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Alarma en Gijón por el incendio de un coche abandonado "desde hace más de cinco años" que afecta a varios vehículos en un parking

Amplio operativo policial y de los bomberos para sofocar las llamas en el barrio del Polígono

Incendio en el Polígono.

Incendio en el Polígono.

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M. C.

Un amplio operativo de emergencias se desplegó esta tarde en el barrio gijonés del Polígono después de que varios coches aparcados en un parking comenzasen a arder por causas que se investigan, algo que ha generado revuelo en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales e integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos para sofocar las llamas que estaban devorando varios vehículos. La zona afectada es la calle Puerto de Cerredo, donde se agolpan los coches en varias hileras.

El vehículo que comenzó a arder, explican los vecinos del Polígono, llevaba "más de cinco años abandonado". Fueron unos jóvenes los que vieron cómo empezó a salir humo y en cuestión de segundos las llamas lo habían envuelto.

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El fuego, además de calcinar el coche en cuestión, también provocó importantes daños otros seis vehículos más.

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