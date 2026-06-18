El arreglo de las fuentes de Gijón se va notando de Pelayo a La Calzada: “Dan una imagen muy buena de la ciudad”

Durante años, algunas permanecieron apagadas. Otras funcionaban a medias, con chorros obstruidos, sistemas hidráulicos deteriorados o problemas de mantenimiento que acabaron convirtiéndolas en parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, poco a poco las fuentes de Gijón están recuperando protagonismo.

La última en sumarse a esta transformación ha sido la fuente de Pelayo, en la plaza del Marqués. Desde hace unos días vuelve a lucir plenamente operativa después de una actuación que ha permitido recuperar el sistema hidráulico, desatascar los chorros de las cabezas de león —algunos llevaban más de dos décadas sin funcionar—, limpiar e impermeabilizar la piedra y renovar completamente la iluminación con tecnología RGB.

La actuación forma parte del plan impulsado por la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales para modernizar quince fuentes municipales. La iniciativa contempla reparaciones hidráulicas, mejoras estéticas y sistemas de digitalización que permitirán controlar el funcionamiento de las instalaciones y la calidad del agua.

Pelayo recupera sus leones

La intervención en la fuente de Pelayo ha sido especialmente visible por tratarse de uno de los elementos más fotografiados del centro histórico. Sara González, vecina de Gijón, reconoce que no se había percatado inicialmente de la actuación hasta fijarse en los chorros de agua. “Me parece muy bien que arreglen algo que es tan emblemático de Gijón y que visitan tantos turistas. Da una imagen muy buena de la ciudad”, señala.

Una opinión similar comparten Lucía González e Iker Alonso, que consideran positivo que se destinen recursos a la conservación del patrimonio urbano. “Es algo que tiene que ver con la cultura y con la imagen de la ciudad. Además, es una fuente a la que tenemos mucho aprecio por lo que significa para los gijoneses”, apuntan.

Otra de las actuaciones más valoradas por los vecinos ha sido la desarrollada en el parque Julián Besteiro, en La Calzada. La reforma, presentada a finales de 2024, incluyó la renovación completa del sistema hidráulico, la incorporación de nuevos chorros y una importante mejora de la iluminación mediante luminarias LED y focos RGB que permiten variar los colores de la fuente.

Las fuentes de Gijón renacen y los barrios lo agradecen: “Dan una imagen muy buena de la ciudad” / Ángel González

Para Alba Martín, usuaria habitual de la zona, el cambio resulta evidente. “Está mucho mejor que antes. Aporta mucha más luz y se nota bastante la diferencia”, afirma. La iluminación es precisamente uno de los aspectos que más destacan los vecinos.

Eva Aguado asegura que la fuente se ha convertido en uno de los elementos más atractivos de la zona. “A mí me encanta. Y a mi perro más, porque se mete entre los chorros. Antes este parque tenía muy poca iluminación y ahora es mucho más agradable para estar”, comenta.

Nueve años apagada en La Arena

Quizá el caso más llamativo sea el de la fuente situada entre las calles Emilio Tuya y Doctor Aquilino Hurlé, en el barrio de La Arena. La instalación llevaba cerca de nueve años sin funcionar cuando el Ayuntamiento acometió una intervención valorada en cerca de 50.000 euros. Los trabajos incluyeron la impermeabilización del vaso, la renovación de los sistemas hidráulicos y eléctricos y la instalación de iluminación RGB y sistemas de control remoto.

Para Mila Madiedo, la recuperación era necesaria. “Es una cosa bonita de ver y ahora en verano, cuando pasa tanta gente por aquí, se agradece. Todo lo que haga más bonita la ciudad me parece bien”, explica.

Ignacio Cubillas también valora positivamente la mejora, especialmente por encontrarse en una de las zonas más visitadas de la ciudad. “Son lugares turísticos y es importante que estén cuidados”, señala.

Más contundente se muestra Emilio Armada, vecino de la zona. “Ha quedado perfecta. Paso por aquí muchas veces y es una cosa muy bonita. Le da mucha más vida al entorno”, asegura.

Aunque cada actuación presenta particularidades, todas comparten un mismo objetivo: recuperar espacios urbanos que forman parte del paisaje cotidiano de los gijoneses.

Además de las reformas visibles, el plan municipal incluye sistemas de control digital, mecanismos automáticos de cloración y mejoras técnicas destinadas a reducir averías y facilitar el mantenimiento futuro de las instalaciones.