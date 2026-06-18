El Ateneo Jovellanos mantiene el pulso cultural mientras busca atraer a nuevas generaciones

Con aprobación de cuentas y de gestión de la entidad, la Asamblea General del Ateneo Jovellanos transcurrió ayer sin sobresaltos, con los socios reunidos en la Escuela de Comercio de acuerdo en aprobar todos los puntos del orden del día.

Más allá de los asuntos formales, una de las preocupaciones que sigue sobrevolando el futuro de la histórica institución es la dificultad para incorporar a socios jóvenes. El presidente del Ateneo Jovellanos, Álvaro Muñiz, reconoce que se trata de un reto permanente para una entidad que ve cómo buena parte de sus miembros envejecen con el paso de los años. Muñiz defiende que la mejor fórmula para garantizar el futuro del Ateneo pasa por remarcar que sus actividades están abiertas a toda la ciudadanía. "El Ateneo Jovellanos no hace cosas solo para sus socios, sino para el entorno cultural de la ciudad", señala.

Durante el último año, la entidad ha impulsado actividades en colaboración con diferentes colectivos e instituciones. Entre ellas destacan las conferencias organizadas junto al Colegio de Enfermería o iniciativas destinadas a poner en valor la labor de entidades sociales como la Cocina Económica o Proyecto Hombre, una línea de trabajo que el Ateneo pretende seguir ampliando en los próximos meses.

Muñiz destaca además la estrecha colaboración que mantiene la entidad con organizaciones culturales de toda Asturias. "Tenemos una consideración y un respeto enormes en el entorno no solo de Gijón, sino también de Asturias", asegura.

El presidente considera que buena parte de ese reconocimiento se debe a la capacidad del Ateneo para tejer alianzas con entidades muy diversas. Además de las colaboraciones culturales habituales, durante el último año la institución ha reforzado su relación con colectivos vinculados al ámbito social, educativo y patrimonial, otra de las líneas que pretende seguir desarrollando en el futuro.

Espacios de reflexión para la ciudadanía

Muñiz reivindica además una concepción amplia de la cultura, entendida no solo como una expresión artística o literaria, sino como una herramienta para comprender la realidad. En ese sentido, defiende que las actividades organizadas por el Ateneo buscan ofrecer a la ciudadanía espacios de reflexión sobre cuestiones históricas, sociales y de actualidad que contribuyan a formar una opinión crítica e informada.

Entre las ideas que el Ateneo estudia para el próximo curso figura un ciclo dedicado a la Escuela de Salamanca, coincidiendo con el 400 aniversario de este movimiento intelectual. La propuesta buscaría profundizar en la influencia que tuvo en conceptos como los derechos humanos o las bases del pensamiento democrático moderno.

El presidente también apuesta por continuar desarrollando actividades ligadas a la historia, la sociedad y la investigación académica, en colaboración con profesores de la Universidad de Oviedo y otras entidades. "Hablar de cultura no es solo referirse a literatura o arte; es el conjunto de conocimientos que permite tener una opinión formada sobre lo que nos rodea", defiende Álvaro Muñiz. Y para eso está el Ateneo.