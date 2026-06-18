Podemos exige acabar con el "descontrol" de las terrazas hosteleras con más inspecciones
"Queremos disfrutar de las calles sin consumir en un negocio", reivindica Olaya Suárez
Olaya Suárez, portavoz de Podemos, exige del gobierno municipal que se incrementen las labores de inspección y control de las terrazas de hostelería ante su expansión por aceras y áreas peatonales, lo que supone un incumplimiento de la normativa.
La situación es, dice Suárez, "evidente y todo el mundo puede verlo, y si no se le pone freno termina por convertirse en una privatización del espacio público, que no solo le quita a la ciudadanía zonas designadas para su uso y disfrute, sino que también pone en jaque la accesibilidad de las personas con movilidad reducida e incluso dificulta el tránsito de los vehículos de emergencias o de limpieza”.
Para la edil de la formación morada ese incumplimiento de la ordenanza de terrazas, que califica de generalizado y descontrolado" está causado por la pasividad municipal. Para Olaya Suárez es más que evidente que “tenemos un gran problema con la mercantilización de los espacios que son de todos y todas. No pedimos otra cosa que garantizar una convivencia de verdad en vez del avasallamiento que se está produciendo"! y poder "disfrutar de las calles de nuestra ciudad sin que ello dependa de consumir en un negocio”.
La ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública, que data del año 2013, establece requisitos para estos espacios como no superar la longitud de la fachada del establecimiento al que correspondan, dejar 1,80 metros de ancho de paso, no superar la mitad del ancho de la acera, no instalarse en aceras de menos de 3 metros y garantizar, recuerda la líder municipal de Podemos “el predominio del interés público frente a la explotación por un privado de un bien público”.
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