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Gijón combate a la avispa velutina: más de 1.200 reinas capturadas en la campaña de control

La campaña municipal para "limitar la expansión de esta especie invasora" se salda con buenos resultados

Trampeo para controlar las avispas velutinas.

Trampeo para controlar las avispas velutinas. / Ángel González

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Demi Taneva

Demi Taneva

A 1.273 reinas capturadas asciende el balance de la campaña de control municipal de la avispa velutina mediante la instalación de una red de trampas por distintas zonas del concejo. Se trata de una cifra obtenida durante las revisiones llevadas a cabo desde el área de Medio Ambiente durante la primera quincena del pasado mes de mayo. "Los datos confirman la eficacia de la campaña y la importancia de mantener las labores de control para limitar la expansión de esta especie invasora", destaca el concejal popular Rodrigo Pintueles.

Esta labor la agradecen especialmente en la zona rural, donde otros años se las ingeniaban para poner freno a las avispas asíaticas con trampas elaboradas por ellos mismos. "La prevención es clave", explicaban a LA NUEVA ESPAÑA el pasado abril vecinos de Santurio, Monteana y Baldornón advirtiendo el éxito de la intervención temprana realizada durante la primavera para capturar a las reinas.

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Esa sensación se confirma con los datos de Medio Ambiente, que advierten "un descenso superior al 50% en el número de reinas capturadas, contabilizándose 552 ejemplares". También desvelan un incremento de las capturas de avispas obreras, cuyo número prácticamente triplica al registrado en el trampeo anterior.

Uno de los aparatos de control.

Uno de los aparatos de control. / Ángel González

"Estamos viendo cómo el esfuerzo realizado en prevención, seguimiento y refuerzo de recursos está dando resultados y permite avanzar en el control de una amenaza que afecta a nuestra biodiversidad y a la actividad apícola", destaca Pintueles.

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Las labores de trampeo y las revisiones se seguirán llevando a cabo de manera periódica. De hecho, esos controles llevó a tener que reponer hasta 75 de las trampas instaladas (varios cientos) debido a robos. "Hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana para preservar estos elementos, fundamentales para la eficacia del programa de seguimiento y control", rematan desde Medio Ambiente.

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