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Gijón reunirá a cerca de 200 expertos en electrónica industrial en un congreso de ámbito nacional

La Universidad de Oviedo organiza en julio el encuentro SAAEI, que abordará avances en energía, movilidad eléctrica, automatización y tecnologías vinculadas a la transición energética

Presentración de Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI)

Presentración de Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI)

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Demi Taneva

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Gijón

Gijón será el próximo mes de julio el punto de encuentro de investigadores, docentes y profesionales especializados en electrónica industrial. La ciudad acogerá del 8 al 10 de julio una nueva edición del Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI), una de las principales citas científicas españolas en este ámbito.

El congreso está organizado por el Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) de la Universidad de Oviedo y prevé reunir a cerca de 200 participantes procedentes de universidades, centros tecnológicos y empresas de todo el país.

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Durante tres jornadas, los asistentes compartirán investigaciones y experiencias relacionadas con la electrónica de potencia, la conversión eficiente de energía, la movilidad eléctrica, las energías renovables, la automatización industrial y otras tecnologías emergentes asociadas a la transición energética.

El objetivo del encuentro es favorecer el intercambio de conocimiento entre especialistas de distintos ámbitos y analizar los avances más recientes en un sector cada vez más relevante para la industria y el desarrollo tecnológico.

Ciencia y divulgación

El programa combinará sesiones científicas y presentaciones técnicas con actividades orientadas a reforzar la colaboración entre el ámbito académico y el empresarial. Entre ellas destaca el concurso “Tesis en 3 Minutos”, una iniciativa divulgativa en la que jóvenes investigadoras e investigadores presentarán sus trabajos de forma accesible para el público general.

La cita contará además con conferencias plenarias a cargo de especialistas de prestigio internacional. Entre ellas sobresale la intervención de Arturo Fernández, que abordará los desafíos tecnológicos del programa espacial Artemis y el desarrollo de sistemas de potencia para futuras misiones tripuladas.

Impulso al emprendimiento

Como novedad, esta edición incorporará una mesa redonda dedicada al emprendimiento y la transferencia tecnológica, en la que investigadores y representantes empresariales debatirán sobre cómo transformar los avances científicos en proyectos con impacto económico y social.

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El encuentro cuenta además con el respaldo de diversas empresas e instituciones colaboradoras, que participarán en las actividades destinadas a estrechar los vínculos entre la investigación universitaria y el tejido productivo.

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