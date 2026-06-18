Gijón reunirá a cerca de 200 expertos en electrónica industrial en un congreso de ámbito nacional

Gijón será el próximo mes de julio el punto de encuentro de investigadores, docentes y profesionales especializados en electrónica industrial. La ciudad acogerá del 8 al 10 de julio una nueva edición del Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI), una de las principales citas científicas españolas en este ámbito.

El congreso está organizado por el Grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación (SEA) de la Universidad de Oviedo y prevé reunir a cerca de 200 participantes procedentes de universidades, centros tecnológicos y empresas de todo el país.

Durante tres jornadas, los asistentes compartirán investigaciones y experiencias relacionadas con la electrónica de potencia, la conversión eficiente de energía, la movilidad eléctrica, las energías renovables, la automatización industrial y otras tecnologías emergentes asociadas a la transición energética.

El objetivo del encuentro es favorecer el intercambio de conocimiento entre especialistas de distintos ámbitos y analizar los avances más recientes en un sector cada vez más relevante para la industria y el desarrollo tecnológico.

Ciencia y divulgación

El programa combinará sesiones científicas y presentaciones técnicas con actividades orientadas a reforzar la colaboración entre el ámbito académico y el empresarial. Entre ellas destaca el concurso “Tesis en 3 Minutos”, una iniciativa divulgativa en la que jóvenes investigadoras e investigadores presentarán sus trabajos de forma accesible para el público general.

La cita contará además con conferencias plenarias a cargo de especialistas de prestigio internacional. Entre ellas sobresale la intervención de Arturo Fernández, que abordará los desafíos tecnológicos del programa espacial Artemis y el desarrollo de sistemas de potencia para futuras misiones tripuladas.

Impulso al emprendimiento

Como novedad, esta edición incorporará una mesa redonda dedicada al emprendimiento y la transferencia tecnológica, en la que investigadores y representantes empresariales debatirán sobre cómo transformar los avances científicos en proyectos con impacto económico y social.

El encuentro cuenta además con el respaldo de diversas empresas e instituciones colaboradoras, que participarán en las actividades destinadas a estrechar los vínculos entre la investigación universitaria y el tejido productivo.