Hablan los afectados por el incendio que afectó a varios coches en un parking de Gijón: "Esto es una vergüenza"

"Aquí hay una responsabilidad muy gorda, porque el coche que originó el incendio tenía cuatro denuncias por abandono. Esto es una vergüenza". Paulino Díaz Iglesias, vecino de la calle Puerto de Cerredo, en Gijón, expresaba este martes así su indignación después de que coche que utilizan él y su mujer para acudir al trabajo en Mieres y Avilés quedara completamente calcinado por las llamas que se originaron en el vehículo abandonado.

Un incendio que según algunos de los clientes que se encontraban en un bar de esa calle comenzaron como "un hilo de humo" que salía de la parte posterior de un vehículo que estaba "lleno de basura" que vecinos de la zona aseguran que es utilizado por otras personas para drogarse. Alguno de estos vecinos se refirió a ese vehículo como un "fumadero". Otros apuntaban que el origen también podía estar en la batería de ese coche.

Sea cual fuere la causa de las llamas, sobre las consecuencias sí hay certezas. Otro vehículo completamente calcinado y cuatro más con daños importantes. Pudieron ser más, pero una vecina llegó a tiempo para retirar su coche, también aparcado junto al que estaba abandonado, antes de que lo alcanzaran las llamas.

"Los que nos quedamos sin coche ahora somos nosotros", señala Paulino Díaz, que explica que aunque su Volkswagen Passat de 20 años estaba como nuevo y acababan de invertir 2.000 euros. Su mujer, Elena González, que apenas podía contener las lágrimas, se preguntaba "¿y ahora cómo voy a ir al trabajo?", para añadir a continuación que "yo lo que quiero es un coche que me mueva y me lleve al trabajo, como si me dan otro con los mismos años". El suyo, que habían aparcado poco antes del siniestro quedó para llevar al desguace. Su marido tiene claro que va a presentar una denuncia reclamando daños y perjuicios.

Incendio de dos vehículos en el aparcamiento de la calle Puerto Cerredo en Gijón. / Ángel González

El incendio fue sofocado por los Bomberos y hasta el lugar se desplazaron también dotaciones de la Policía Local y la Nacional. Varios de los coches afectados no podrán circular hasta que pasen por el taller. Así se los dijeron los policías a Mati Tudela, otra de las vecinas afectadas, que añade que recuerda sobre el vehículo en el que se originó el incendio que "llevábamos por lo menos dos años que estaba aquí abandonado lleno de mierda y todos sabíamos que podía pasar esto. Le acabo de decir a los policías que esto lo estamos denunciando todos los días y me dicen que es cosa del Ayuntamiento retirar los vehículos, pero el Ayuntamiento no hace nada y no nos hacen caso", indica mientras señala a otros tres vehículos abandonados el mismo aparcamiento.

Mery Chrifi, otra de las afectadas, que vino a visitar a sus suegros al Polígono de Pumarín, se preguntaba "¿y ahora como vuelvo a Infiesto?", contemplando la puerta del conductor de su vehículo inutilizada por las llamas.

Indignación vecinal

La indignación entre los vecinos del polígono es amplia con el problema de los coches abandonados. Las quejas por lo que ha pasado con este vehículo las formularon muchos de los que se acercaron a ver lo que había ocurrido. Alguno de ellos apuntó que el coche abandonado llevaba ahí unos cinco años.

Entre quienes protestan, el presidente de la asociación vecinal del barrio y de la FAV, Manuel Cañete, que recordó que después de la campaña de protestas que hicieron los vecinos bajo el lema "Jurasic Car", el Ayuntamiento "se llevó 4 o 5 coches abandonados y no hicieron más. Estamos otra vez con lo mismo, porque ese coche tenía cuatro pegatinas de denuncia. El Ayuntamiento tiene la obligación de evitar esto, porque podría haber ocurrido un disgusto muy grande" si se hubieran producido daños personales, señala el líder vecinal.