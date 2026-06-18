El Hospital de Cabueñes se conectará al Parque Científico con una gran rotonda al sur

Una gran glorieta al sur del Hospital Universitario de Cabueñes ordenará el tráfico en las fincas hoy sin urbanizar al este del Parque Científico y Tecnológico. El plan "Cabueñes Tecnológico" acaba de recibir el visto bueno del Principado a la tramitación ambiental de la nueva redelimitación urbanística del entorno y se encuentra de nuevo en información pública tras superar un primer proceso de alegaciones que se saldó con un apunte de la Consejería de Cultura, que pide recopilar y proteger los hórreos que puedan conservarse en los más de 80.000 metros cuadrados que ocupa el ámbito. El proyecto lo impulsa la promotora Coren Agroindustrial, que pretende crear más de 27.000 metros cuadrados de espacio productivo ampliando el actual recinto del Parque Científico.

La definición de este plan urbanístico llegó al despacho de la Consejería de Medio Ambiente a inicios de año y el documento se sometió a información pública durante el mes de marzo. Los promotores habían presentado dos alternativas de actuación y apostaban por una de ellas, que es la que ahora cuenta con el aval medioambiental del Principado. Así, y aunque la ficha urbanística del Plan General de Ordenación proyectaba para la zona dos glorietas, los actuales promotores apuestan por crear solo una, de gran tamaño, justo en el corazón de la finca entre el hospital y el actual parque empresarial. Los viales que en ella confluyen se conectarán con la futura reordenación viaria del complejo sanitario, con el Parque Científico y con la calle Los Prados, que es hoy el único acceso al hospital y al tanatorio.

Los redactores del proyecto defienden que modificar el planteamiento y apostar por una única glorieta "resuelve mejor la diferencia de cotas" entre los dos enclaves. El reparto de superficie deja 27.000 metros cuadrados para el uso productivo del campo científico y tecnológico, un área que sobre plano ampliará por el este el actual Parque Científico con edificaciones variadas y varios viales interiores para comunicarlas. Otros más de 25.000 metros cuadrados los ocuparán, de hecho, el gran sistema de viales y la glorieta citada. Después, el plan apuesta por reservar 10.369 metros cuadrados para equipamiento público y otros 8.298 para equipamientos privados. La superficie se completa con 9.160 metros de zonas verdes, que se distribuirán principalmente por el sur para recuperar un arroyo que pasa por la zona.

La recuperación de un arroyo

Ese cauce de agua, de hecho, se integra en el proyecto y el Principado lo menciona en su informe. "En la parte sur del ámbito discurre en sentido este-oeste un pequeño curso de agua, de anchura reducida, posiblemente estacional, que se encuentra parcialmente canalizado", señala. Este arroyo se ve hoy "profundamente alterado" por las "rectificaciones de su trazado realizadas en fechas desconocidas" y pasa en general desapercibido.

Esas modificaciones pasadas hace que hoy, en parte de su trazado, el agua discurre sin un cauce claro, mediante "la inundación de una pomarada y un zarzal". Se valora desde Medio Ambiente positivamente, por eso, que el plan urbanístico apueste por "el establecimiento de un nuevo cauce que discurra en su mayor parte a cielo abierto" y por recuperar la vegetación de ribera propia de los regueros. La renaturalización de este espacio se integrará en las nuevas zonas verdes.

Gráfico Plan de Cabueñes

El resto de requisitos que se estipulaba en la ficha urbanística original se mantienen: esta ampliación privada del Parque Científico tendrá que respetar las volumetrías de las edificaciones del recinto público, sin sumar ahora grandes torres, y conectando ambos espacios con nuevos accesos. En esa ficha ya se señalaba también que la solución del tráfico debía "conectar el anillo viario que el Hospital de Cabueñes incorporará cuando se ejecute su ampliación".

Esa solución, en realidad, sigue aún pendiente, pero la Consejería de Salud ya trabaja desde hace años con la previsión de que tras la ampliación del hospital se generará un sistema de viales que permitirá circunvalar el complejo, lo que obligará a modificar sobre todo el ámbito este del hospital, hoy sin accesos. Con este proyecto privado se soluciona la gestión de accesos por el sur.

Respecto al proceso de alegaciones, por último, la Consejería de Cultura señala que el plan no afecta a ningún bien cultural declarado de interés, pero aprecia la presencia de arbolado singular y de, al menos, dos hórreos, uno en al norte y otro al sur. Aunque no están catalogados, ambos deben ser protegidos, y el promotor propone trasladarlos. Como respuesta, el Principado pide un "informe detallado" de ambas construcciones para contemplar si es viable desmontarlos y moverlos de sitio.