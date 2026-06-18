Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, presenta su libro "El manual": "Pedro Sánchez aún puede vivir una última transformación"

Iván Redondo (Donosti, 1981) es un estratega que siempre está al quite. El que fuera principal asesor político de Pedro Sánchez como director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España (2018-2021), al que se le atribuye gran parte del éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy, antes de ser gurú socialista había llevado a los populares Xavier García Albiol a la Alcaldía de Badalona y a José Antonio Monago a la presidencia de la Junta de Extremadura. Salió de Moncloa en julio del 2021, en silencio, tras una gran remodelación del Gobierno. Desde entonces lidera el Grupo Redondo, un holding empresarial de investigación social, industrial y consultoría especializado en industria, energía, seguridad y defensa. Y es "lobbista" de General Dinamics (y por tanto de Santa Bárbara Sistemas). Hoy presenta en Gijón su primer libro, "El Manual", a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Jovellanos, en un acto convocado por la Sociedad Cultural Gijonesa. Un libro que "no es solo la historia de cómo se logró una presidencia; ni siquiera de quién lo consiguió. Es la intrahistoria de un adiós y, al tiempo, por primera vez, el 'hola' frontal y directo de alguien que tiene mucho que contar y que, por fin, ha decidido hacerlo".

¿Tenía necesidad de que España le conociera mejor, de reivindicarse, o de que no se le olvidaran cosas que quería que su hija supiera?

Nunca había pensado en escribir un libro. Y eso que me lo habían planteado mucho en los últimos 20 años, sobre todo después de las primeras campañas. Este viene de una ambición sencilla. Si decimos que todos tenemos tres actos en la vida, este es mi primer acto y quería que mi hija conociera en primera persona a su "aita". No solo es un manual que cuenta el lado profesional. Es un manual de vida, de fe.... Y si puede ser inspirador solo para una persona, pues será suficiente. Además "El manual" es un homenaje a las personas que he conocido en el mundo de la comunicación, de la consultoría, de los presidentes… Es un manual muy a favor y quien lo lea hasta el final verá que es un punto más humano que reivindicativo.

"Mi libro es un manual muy a favor y quien lo lea hasta el final verá que es un punto más humano que reivindicativo"

¿Y qué retorno le llega, le están conociendo mejor?

Cuando eres un jefe de Moncloa, un asesor, no puedes dar entrevistas y tienes la imagen 'rasputiniana' que yo tenía. Dicho de otra forma: si eres centrocampista y tienes el 10 en la espalda y el brazalete, y tienes que darle juego al 'balón de oro', te van a romper las piernas sí o sí. Esas son las reglas del juego. El elemento novedoso ahora es dejar ver a la persona y reconocerla en el manuscrito.

Cuesta entender por qué optó por marcharse en silencio, cuando detrás había una causa tan humana como una enfermedad, y dejar que se interpretara su salida como una victoria de otros. Para luego explicarlo cinco años después con gran locuacidad.

Tiene un motivo. Cuando me detectan que tengo un defecto cardíaco congénito (CIA) tuve una conversación con mi "amá", y al explicarle el diagnóstico ella me pide que no lo cuente. Ahí entra también otra razón, y es que yo nazco porque a mi "amá" se le muere una hija, Esperanza. Tuvo una depresión muy grande y cuando me detectan a mí la CIA, ese agujero grande en el corazón, a ella le da miedo que la política me triture. Y por eso me pide que no lo cuente. Fue un momento vital importante en el que lloramos mucho. Mi "amá" es alguien muy importante para mi en la vida y en realidad siempre me ha ido bien cada vez que hemos tenido conversaciones sinceras, muy humanas. Ese fue el motivo de callar. Y cinco años después, contarlo ya era una cosa muy natural. El momento es distinto y ella ya no tiene miedo, sabe que estoy fuerte, sano, que mi corazón es del mismo tamaño que el de los demás, y no huvo problema en que lo contara.

Al saber de mi defecto congénito en el corazón, mi padre tuvo miedo de que la política me triturara si lo contaba; ahora estoy fuerte, sano, mi corazón es del mismo tamaño que el de los demás, y ya no hay problemas en que lo cuente

Entonces ¿Ferraz y el aparato socialista no pudo con usted, como se dijo? Porque no sería fácil ser un asesor independiente, no afiliado, que venía de ayudar a la derecha y al que acusaron de priorizar la marca Pedro Sánchez sobre las siglas del PSOE...

Creo que muchas veces la industria de la actualidad confunde. He sido hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, eso es así, y de una parte de la dirección socialista no lo era. Y siempre tuve conexión especial con la militancia socialista. Hice un trabajo como jefe de Moncloa con la singularidad de que no era funcionario, no era del partido, venía de asesorar al PP... Siempre he sido una persona que para demostrar mi lealtad no he necesitado el carné de ningún partido. Tuvimos un ciclo de victorias muy robusto y además yo era el jefe de las campañas. Así que tenía esa dualidad. Quiero mucho al PSOE, el "Ferrari patrio" lo llamo, y también a los tiffossi. Lo que sucedió lo interpreto como parte de las reglas del juego y de la confusión habitual de la industria de la actualidad. Con el paso del tiempo las cosas se van poniendo en su lugar. Pero nadie es tan importante. De verdad. "El manual" refleja bien que todo es una cuestión de equipo. Y estos debates siempre me han resultado divertidos.

¿Se sintió tan poderoso como le pintaban?

Un jefe de Moncloa o un asesor, a lo más que puede aspirar es a ofrecer una recomendación, un consejo y una alerta. Que eso puede ser determinante para una toma de decisión acertada, está claro que sí. Pero la política es una sucesión de errores y solo con un acierto absoluto, solo con uno, compensas todos los errores que se puedan cometer. Es muy difícil en política ser coherente, no ser contradictorio. Pero ser diferente tiene premio. Y yo siempre he buscado la excelencia, la coherencia y lo he demostrado con objetivos cumplidos.

"Cando eres un jefe de Moncloa, un asesor, no puedes dar entrevistas y tienes la imagen 'rasputiniana' que yo tenía"

¿Cómo es ahora su relación con Pedro Sánchez?

Es una relación sagrada, de dos personas que se conocen muy bien. Es un contacto personal y muy bueno. Siempre ha sido así en estos años, aunque yo ahora lleve cinco años en otras cosas. Si tengo que calificar la relación del cero al diez, diría que es de diez más uno.

Y desde esa cercanía, ¿cómo ve lo que está sucediendo en su entorno de confianza? ¿Cuántas veces ha pensado 'de lo que me he librado', o 'me gustaría estar ahí ayudando'?

Hay muchos momentos en los que querrías poder echar una mano. Supongo que le pasaría lo mismo a cualquier votante de la mayoría transversal, plurinacional y periférica que está gobernando el país. El presidente ha tenido como tres etapas: a mi me tocó, una vez que se ganan las primarias, la etapa de Sánchez Pérez-Castejón, del 2017 al 2021; luego vino la etapa de Pedro Sánchez, que aún continúa; y para mí el reto que tiene el presidente es que el Pedro como persona todavía es un gran desconocido. El Pedro Sánchez tiene que dar paso al Pedro persona, y ahí se tienen que mostrar debilidades. Pero eso te humaniza. Y al presidente le han deshumanizado un huevo. Sobre todo en estos últimos 5 años. Y ahí el presidente tiene un elemento que le va a permitir conectar con muchas personas que están dispuestas a recuperar la confianza en él. Y lo digo porque en estos momentos hay 700.000 personas que votaron a Pedro Sánchez en el 2023 que hoy están en el "consorcio" de la derecha PP-Vox. No solo hay un millón de personas en la abstención que pueden votar a la mayoría transversal, plurinacional y periférica. Están también estos 700.000 electores. Los que le conocemos sabemos que uno de los elemenots que pueden poner en valor esa última transformación, ese último baile, es pasar de Pedro Sánchez a solo Pedro.

Con escándalos tan cercanos ¿no cree que le hayan quemado?

El vínculo siempre es entre el presidente y los ciudadanos, no entre personas que no forman parte del Consejo de Ministros. Siemrpre es así. Y el trabajo del estratega es que haya el menor ruido posible en ese vínculo. Y por eso insisto en eso. Yo siento que la izquierda puede volver a ganar las elecciones municipales en voto agregado, y también las elecciones generales. El bloque de la derecha tiene 12 millones de votos en este momento. Está a diez escaños de poder reeditarse esa mayoría. Ahora, hay que conocer la hoja de ruta, hay hacer un nuevo coche ganador... y más cosas. Eso está clarísimo. El ciclo político de la moción de censura se acaba ocho años después, pero no el ciclo electoral. El reto que tiene pedro Sánchez es liderar ese nuevo ciclo político que va a comenzar en el 2027.

"No hay mejor precampaña en un titular que la mayoría transversal, plurinacional y periférica apruebe unos presupuestos"

¿La remontada tiene que pasar sí o sí por aprobar unos presupuestos??

No hay mejor precampaña en un titular que la mayoría transversal, plurinacional y periférica apruebe unos presupuestos. Entre otras cuestiones porque una parte del parlamento y una parte de la sociedad tiene las expectativas bajas al respecto. ¿Hay razones para aprobar esos presupuestos? No me cabe ninguna duda. Podría haber sido antes, pero ahora existe esa oportunidad y no habría mejor precampaña.

Santos Cerdán, Ábalos, Zapatero… ¿hay mucha decepción cuando le cito esos nombres?

Yo siempre me relaciono con las personas en base a contacto-confianza-correspondencia, y estas son personas con las que he tenido un contacto, pero no las he podido conocer. Como ciudadano estoy muy indignado. Pero veo que son casos muy diferentes. En el concreto del presidente Zapatero quiero escuchar sus respuestas -ayer aún no lo había podido hacer- porque el suyo es un caso muy relevante. Yo no voy a bajar el pulgar a Zapatero antes de escucharlo. Conozco el estado, el sistema y el país y sé que es importante esperar a que la gente pueda emitir su respuesta. Con el resto de personas citadas no he tenido nunca ni esa confianza ni esa correspondencia; a mi no me han invitado a ningún cumpleaños nunca.Yo era una persona de confianza del presidente del gobierno..

"Yo no voy a bajar el pulgar a Zapatero antes de escucharlo"

Cuando se sentaba a a diseñar estrategias y miraba el mapa de España, ¿qué diagnóstico hacía y hace de Asturias?

El Principado es una comunidad muy importante para España. Y si hablamos de Adrián Barbón siempre le he visto un presidente muy interesante desde todos los puntos de vista. Es verdad que ha habido un momento de primer aviso, año 2023, con 782 votos en la circunscripción oriental que le mantuvieron la presidencia. Creo que es muy importante que pueda revalidarla. Y la clave, bajo mi punto de vista, está en volver a poner a Asturias primero y hablar de Asturias. Es el elemento trascendental. Es una autonomía muy importante con independencia de los escaños que tiene para el Congreso. Muy importante simbólicamente.

Pues la sensación es que la región pinta poco en Madrid, ha perdido peso.

Por poner números claros, creo que hay unas 14.000 personas que votaron a Adrián Barbón en el 2023 que están pensando si hacerlo o no, y ese elemento que apunta es decisivo. Hay una deuda histórica con Asturias y el presidente tiene que ponerla encima de la mesa. Yo creo que está haciendo muchas cosas. Pero no todo es didáctica, también se requiere audacia. En todo caso, opino que tiene muchísimas opciones de conseguir la reelección.

"En Madrid hay 200 conspiraciones a la mañana y pocas sobreviven a la noche. A Adrián Barbón hay que dejarle ser Adrián Barbón, y eso será bueno para el Partido Socialista"

¿Le puede estar penalizando en Madrid que su nombre haya sonado como relevo en una nueva ejecutiva federal que diera carpetazo al sanchismo?

Yo nunca lo he escuchado, pero es que en Madrid hay 200 conspiraciones a la mañana y pocas sobreviven a la noche. A Adrián Barbón hay que dejarle ser Adrián Barbón, y eso será bueno para el Partido Socialista. Tiene que centrarse en estos 14.000 electores.Y la respuesta está en Asturias, no en Madrid.

¿Se puede ser feliz siendo un mero cronista o un asesor en la sombra cuando se ha sido el jugador principal del tablero de Moncloa?

Saber ganar, saber perder y saber parar es mi nota de despedida de aquel 10 de julio en Moncloa. Y el ego es el enemigo. Luego, en política y en la vida te encuentras con el talento y el afecto. Y lo más relevante es el afecto, que nadie se equivoque.

Debo preguntarle por su asesoría a General Dinamics y Santa Bárbara, y la irrupción de Indra. ¿Qué futuro ve al sector en Asturias con dos compañías que se miran de reojo?

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Asturias requiere didáctica, audacia y que el resto del estado esté con Asturias en los retos que tiene a nivel de inversiones, a nivel logístico, de transportes.... Tengo secreto profesional, no puedo entrar en ese punto, pero diré que creo que todas las inversiones de Indra serán fantásticas, y la causa de Santa Bárbara Sistemas, y de sus más de mil trabajadores, también es mi causa. Estoy convencido que todo irá fenomenal. Sé lo que supone Santa bárbara para el Estado, el sistema y el país, y estoy convencido de que la cooperación triunfará.