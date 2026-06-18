La planta superior del Mercado del Sur, aún sin proyecto definido, se perfila como espacio de oficinas

El Instituto Gerontológico Astur oficializó esta semana, escriturando la propiedad, la compra del grueso de la primera planta del Mercado del Sur tras lograr un acuerdo con Aliseda, el anterior dueño del espacio. Con el traspaso, la empresa gijonesa es ahora propietaria de en torno al 90 por ciento del espacio de esta planta y estudiará en los próximos meses cómo abordar esta nueva etapa. Por ahora, sus responsables señalan que la opción más probable es la creación de espacios de oficinas para sus trabajadores. Sí adelantan que este nivel superior del mercado, que lleva años abandonado, tendrá que ser reformado con un proyecto pendiente de diseñar.

Los nuevos dueños del espacio visitaron estos últimos días el mercado para hacer las primeras revisiones, como el estado de la instalación eléctrica, y señalan que la operación "se encuentra en una fase demasiado embrionaria" como para poder hablar de un futuro claro. La compra se acometió con los trabajadores de la empresa en mente, pensando que el inmueble puede ser un buen lugar de oficinas, pero no hay un proyecto decidido. Tampoco plazos ni presupuesto de obra, si bien esto último se entiende que será necesario en mayor o menor medida, ya que esta planta lleva años sin uso definido y, salvo las labores generales de mantenimiento del edificio, sin renovarse de ninguna manera.

Para la primera planta del Mercado del Sur se han imaginado varios futuros que nunca llegaron a ser. El último se proyectó hace un lustro y apostaba por convertir el recinto en un gran espacio de ocio y gastronomía, con exposiciones y actividades. Los comerciantes que ocupan los puestos de la planta baja, por su parte, demandan también desde hace tiempo algún tipo de impulso al complejo, que sigue adelante gracias a una clientela fija y leal, pero que ansía una mayor afluencia de compradores ocasionales y paseantes. El mercado cumplió el pasado marzo 25 años desde su gran reforma.