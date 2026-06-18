El PSOE pide la dimisión de Pañeda por los comedores escolares: "Su irresponsabiliad fue no preguntar antes cuanto iba a ser la factura"

"La irresponsabilidad del concejal fue meterse en un procedimiento sin preguntar antes cuanto iba a ser la factura, que en parte van a pagar las familias. La seguridad alimentaria es importante pero también la accesibilidad económica". Este es uno de los argumentos que utilizó la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez, para solicitar la dimisión del edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, a cuenta del incremento de precios del comedor escolar que conllevará la puesta en marcha el año que viene del sistema de línea caliente. En las bases del contrato el Ayuntamiento fija un tope de 147,34 euros para los escolares que usan el servicio todo el mes: ahora son 101 euros.

Las subidas afectan también a desayunos y atención temprana, que se incluyen en el mismo contrato. Pañeda se ha comprometido a aumentar la dotación de las becas de comedor y analizar posibles medida de apoyo a las familias que no tengan esa beca.

"Esto es el colofón a una gestión nefasta del concejal marcada por la improvisación, la falta de planificación y la ausencia de diálogo con todas las partes; le advertimos que esto iba a ocurrir", concretó Pérez, recordando que su grupo ya había preguntado en febrero de 2025 por el impacto económico que supondría pasar de la línea fría a la caliente.

"Comportamiento de nuevo rico"

Para la edil socialista, el concejal de Educación no solo desoyó esas advertencias también "tuvo un comportamiento de nuevo rico no calculando con carácter previo ese impacto económico, como si todo se pudiera pagar". No acepta el PSOE que el cambio de línea pueda elevar tanto el precio del menú el año que viene –el precio definitivo dependerá de las ofertas de las empresas– como para convertirlo en uno de los más caros de España. De hecho, la portavoz socialista incluyó en sus explicaciones una comparativa de lo que se calcula van a pagar en Gijón el año que viene y lo que se paga ahora en Avilés y Oviedo –con sistemas diferentes de servicio en cada caso–donde las familias eran las peor paradas.

Carmen Eva Pérez, portavoz del PSOE. / Lne

"¿Para quién gobierna este gobierno? Si usamos su eslogan del Gijón lidera que lo que vemos que lidera Gijón es la vivienda más cara, el billete de autobús más caro y ahora se proponen liderar los comedores escolares más caros", sentenció la portavoz socialista.