Una reforma en los bajos de la Casa Paquet permite poner en alquiler un nuevo espacio de oficina en el Muelle de Gijón

Parte de la planta baja de la Casa Paquet, uno de los edificios más históricos de la zona centro, está en alquiler. La propiedad ha realizado una obra de reorganización que ha dejado como resultado un nuevo espacio de oficinas disponible y anunciado ya en las ventanas del propio inmueble. El edificio, que se estrenó hace seis años con usos municipales y como sede de la Oficina de Turismo, conserva en esta planta baja usos de oficina y, tras una remodelación leve, ha ganado metros útiles.

La Casa Paquet, con más de un siglo de historia, conserva la estética de su fachada original y, en su interior, ha vivido dos grandes reformas, una en los años 60 y otra entre 2018 y 2019, esta última ya con el interés del Ayuntamiento, que hace dos décadas acordó con la propiedad disponer del inmueble a cambio de un canon anual. Tras una primera intención de dedicar buena parte del edificio a albergar el albergue de peregrinos, en el anterior mandato se apostó por impulsar la sede turística hoy activa.

Durante este tiempo, sin embargo, la consignataria de la familia Paquet ha conservado el uso de los bajos, y sus actuales responsables han hecho una pequeña obra para renovar unos espacios que empezaban a quedarse antiguos. Con la reforma, se vio que el local podía optimizarse y sumar un nuevo acceso que permitiese crear una zona de oficina nueva, que es la que ahora se pone en alquiler sin afectar en nada al resto del edificio.

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El inmueble lo proyectó Miguel García de la Cruz en 1918 para darle una sede a la naviera de Alberto Paquet y un domicilio al empresario y su esposa, Dolores del Campo Valdés-Hevia. La planta baja, por eso, se diseñó ya desde el inicio como un espacio de trabajo. Las plantas superiores, las destinadas en su origen a residencia, buscaban recrear un palacio urbano de estilo neorrenacentista y con tintes barrocos. Para separar los usos de residencia y los empresariales, el edificio se diseñó con su doble sistema de accesos, uno por Claudio Alvargonzález y otro por Óscar Olavarría, que crean una diferencia de rasante entre ellas de unos cinco metros.