Suca García, codirectora de Metrópoli: "Queremos que el festival se mantenga durante muchos años"

Para Suca García (Gijón, 1979) el verano en Gijón empieza con Metrópoli, el gran festival que se celebra en el recinto ferial Luis Adaro y del que es codirectora junto a Marino González e Iker González. En su edición "doce más uno", como la llaman en la organización han logrado volver a aunar un cartel musical con grandes estrellas de siempre y artistas emergentes, con las ya clásicas convenciones donde esperan sorprender a los fans con diversas novedades y visitas de renombre.

No hay verano en Gijón sin Metrópoli. ¿Qué tiene de especial esta edición?

En todas las ediciones intentamos renovar y tener mucho contenido de actualidad, sobre todo en la Comic Con, con actores, dibujantes o ilustradores de actualidad. También, tener conciertos para todos los gustos y este año, creo que lo hemos conseguido otra vez. Aparte, este año es el 25º. aniversario de "El Señor de los Anillos" y traemos una de las más grandes exposiciones que hay sobre esta saga. También hemos ampliado Metrokids para las familias con más talleres.

El formato está más que asentado, ¿qué reto se han encontrado en esta ocasión?

No todos los años son iguales. Hemos pasado una pandemia, un montón de crisis y no dejamos de hacer Metrópoli. A lo largo de los años nos hemos mantenido gracias a un equipo que lleva desde el inicio y mucha gente que se ha ido incorporando por el camino. Es cierto que la situación de los festivales está cambiando, pero nosotros no somos un festival al uso, por lo que pensamos que no nos va a afectar. Ofrecemos un montón de contenidos musicales, de cultura y ocio a un precio muy asequible.

Menciona el cambio de tendencia respecto a los festivales. ¿Qué motivo hay?

Después de la pandemia hubo un boom con los festivales. Todos teníamos muchas ganas de hacer cosas y surgieron un montón de acciones y de festivales, por la avidez que tenía la gente por el ocio. Puede ser que haya sido una burbuja. Tampoco sé si es que los gustos han cambiado. Creo que, en la música, el ocio y la cultura nunca van a cambiar, va a permanecer, pero también puede ser que haya demasiados.

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El recinto ferial Luis Adaro está afrontando una serie de obras de cara a la Feria de Muestras, ¿les han afectado?

La relación con la Cámara de Comercio es muy buena y nos han ayudado un montón respecto a este cambio. Han construido un pabellón nuevo, que va a aportar grandes cosas y es algo que queremos todos, que en Gijón vaya aumentando su oferta y que el recinto pueda acoger más eventos. Es cierto que a nosotros nos supone un cambio en lo que es el plano del escenario principal, pero no va más allá. Están ya finalizando los trabajos y nosotros hemos podido comenzar a montar el escenario sin problemas, nos están dando todas las facilidades del mundo.

¿Afectará a la capacidad?

Muy poco, nos afecta más en lo que es la distribución, donde están los compañeros de hostelería. El escenario se mantendrá en el mismo lugar y lo único que se moverá son esos puestos que digo.

Al margen de esta obra, ¿hay algún cambio más en este sentido?

Cada año tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero no hemos tenido más cambios. Mantenemos a todos nuestros proveedores de Asturias, los de siempre, y seguimos ofertando un montón de puestos de trabajo y gente que se une a nosotros. Es un verdadero lujo.

A nivel musical, ¿cómo se ha gestionado el cartel?

Marino, como programador, se enfrenta cada año a cuestiones como no saber quién está en gira o qué fechas tienen disponibles los artistas. Hay que trabajar en ello con muchísima antelación y estar al quite de qué es lo que va a suceder en el año siguiente y ese es parte del trabajo de Marino que tiene la vista ya puesta en la próxima edición. Resulta complicado y bromea muchas veces en no repetir como ocurre este año con Loquillo o "M-Clan", que ya los tuvimos, pero la gente nos los pide. Son leyendas de la música que hay que traer.

A la vez, también hay que estar atento a las nuevas corrientes.

Por supuesto, también hay que traer todas las novedades posibles y en eso es un programador perfecto para ello. Tiene la capacidad de ver qué es lo que va a triunfar y fue el que logró a Nathy Peluso o C.Tangana antes de que fueran megaestrellas. Con eso se hace un cartel, como el de este año, redondo para todos los gustos.

Respecto a las convenciones, se han guardado alguna sorpresa que otra.

Tenemos una novedad con el cómic exclusivo. Siempre lo hacíamos de "Marvel" y "DC", pero este año será diferente. Hubo un cambio y hasta el año que viene no podremos retomar esos cómics. Sin embargo, estamos preparando algo que va a llamar muchísimo la atención. No es un superhéroe al uso y Gijón será protagonista en la portada. Será algo exclusivo y, emocionalmente, me parece más importante en esta ocasión, sobre todo para los coleccionistas que se van a poder llevar una pieza única.

Entre las novedade, destaca la visita de Alexander Maniatis, actor de "One Piece".

Ya lo intentamos el año pasado, pero por circunstancias no pudo ser. Para esta edición, a base de trabajo y de buscar huecos hemos conseguido que venga uno de los actores principales de la serie. Los fans saben que hay uno de los actores protagonistas que es canario ("Taz Skylar"), pero por fechas no pudo venir. Es muy complicado de cuadrar porque casi todos viven en Sudáfrica, en Estados Unidos o en Asia y están en otros proyectos. Al final, tenemos a un personaje de mucha notoriedad y que no ha estado todavía en España.

¿Qué expectativa tiene para esta edición?

El objetivo es que la gente venga a divertirse y pueda acceder, por un precio popular, a un montón de actividades. Hemos ganado muchísimo, por ejemplo, en videojuegos, y hemos hecho cambios dentro de nuestro plano que se sorprendan. No queremos pensar en números, queremos que la gente nos tome como un referente del verano.

¿Y de los próximos?

Sí, claro, para nosotros Metrópoli es de lo más importante que hacemos, como decimos, es nuestro bebé y queremos que permanezca durante muchísimos años más.