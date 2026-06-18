Los vecinos de Cabueñes se rebelan contra un plan de "cohousing" en un área recreativa

Un proyecto del denominado "cohousing", fenómeno que define a las iniciativas de espacios de vivienda compartidos, genera debate en Cabueñes. La cooperativa "El Llar" trabaja desde hace ahora casi cinco años en impulsar en Asturias un plan de este tipo y el Ayuntamiento, que aprobó el año pasado en Pleno apoyar la iniciativa, estudia la idoneidad de una finca en el Camino de Los Maizales. Los vecinos de la zona, sin embargo, rechazan la idea y piden conservar el área recreativa de esta parcela y mejorarla, quizás, con un parque. Desde "El Llar", por su parte, esperan citarse este viernes con los residentes para explicar su propuesta y prometen que consideran que sería "ideal" para la parroquia.

La finca del debate está en el Camino de los Maizales, en el número 403, y ocupa unos 7.000 metros cuadrados. Según le han explicado los residentes del entorno a Nabila Gómez, presidenta vecinal, el terreno acabó en manos municipales hace ya tiempo como compensación por los proyectos urbanísticas de viviendas unifamiliares de la zona. "En esa cesión se decía que no cabía edificabilidad y que sería un parque o zona ajardinada", asegura la representante de la parroquia. "Después, en algún momento, se hizo un cambio del Plan General de Ordenación y esa finca de uso público se calificó como de equipamientos. Y nosotros entendemos que esos equipamientos tienen ser por completo públicos", añade.

Gómez, no obstante, señala que Cabueñes "no está en contra" de que un proyecto de "cohousing" llegue a la parroquia. "De hecho, el Ayuntamiento acaba de publicar su inventario de bienes y estamos viendo qué otras fincas pueden encajar con ese proyecto. Lo que no queremos es que se quite un servicio público", cuenta. La parcela, hoy, es una especie de área recreativa: se urbanizó hace años con dos pequeños viales que confluyen hacia el norte y atraviesan el terreno en su centro. A su alrededor, se colocaron algunas mesas con bancos corridos de hormigón. "El parque como tal nunca se hizo, pero el área recreativa sí, y los vecinos la usan", asegura Gómez, que explica también que el año pasado la asociación vecinal pidió crear un parque intergeneracional en la parroquia que podría ubicarse en esa finca. "Se nos denegó porque decían que el dinero para parques tenía que reservarse para renovar los que ya hay y no crear otros nuevos. Pero el área recreativa, que es de todo Gijón, no se puede eliminar. Tiene que haber otras ubicaciones mejores", afirma. La asociación vecinal, de hecho, convoca para este domingo a las 14.00 horas un pícnic vecinal en esta área recreativa para "poner en valor" este espacio público y debatir sobre el proyecto de "cohousing".

Por su parte, Amalio Espinosa, de la cooperativa "El Llar", espera poder reunirse este viernes con integrantes de la asociación para exponerles en primera persona su propuesta. "Queremos explicarles que nuestra idea es transformar un espacio vacío en un equipamiento que es ideal para el barrio, un sitio de encuentro para personas de todas las edades y para impulsar actividades", asegura. Entre las ideas de la cooperativa, cuenta, están la creación de una suerte de centro de día abierto al resto de vecinos y un plan de cultura con citas periódicas también de entrada libre. "Incluso podría ir allí a comer gente que no pueda preparársela a su casa", añade.

Un terreno calificado como de equipamientos

Espinosa señala, también, que la cooperativa no propuso ninguna ubicación concreta y que el Ayuntamiento tampoco les ha trasladado que ese terreno sea el definitivo. "Ha trascendido que es una opción que se baraja, pero hasta ahí. De hecho no sabemos ni cómo será el pliego de condiciones de la licitación", cuenta. Sí reconoce que el terreno de esta área recreativa, al estar calificada como de equipamientos, les encaja. "Sería un equipamiento ideal, lo más bonito que se puede hacer ahí. Un suelo calificado como equipamiento no puede ser una zona verde; tiene que ser algo útil, y eso puede ser un proyecto de 'cohousing', pero también una gasolinera o una instalación de reciclaje", afirma.

Desde "El Llar" esperan convencer a los vecinos reticentes. "No vamos a devaluar la zona. Las casas van a ser pequeñitas; las zonas comunes ocuparán el 40 por ciento. Solo se va a edificar un 35 y con una edificabilidad muy baja y respetuosa con el entorno", defiende Espinosa, que destaca que lo que se debate es una cesión de derecho de superficie durante 75 años. "La titularidad de la finca siempre será municipal y volverá al Ayuntamiento tras ese plazo de tiempo con todo lo que se haya edificado. No somos una promotora ni una constructora. Somos una cooperativa, un proyecto antiespeculativo, solidario y sin ánimo de lucro", completa el responsable, que explica que la cooperativa cuenta hoy con 15 socios, todos ellos "profesionales de rentas medias o altas" y con sus respectivas viviendas en propiedad que, si el proyecto de "cohousing" prospera, venderán para poder financiar la iniciativa. "No queremos ninguna nueva vivienda; queremos vivir de otra manera, vivir más y no en una residencia, sino con nuestros amigos y vecinos, como se hacía antes en las parroquias", completa.