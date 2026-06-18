Veinticinco establecimientos ofrecerán delicias del Cantábrico en las jornadas "Gijón sabe a mar"

La patronal del sector turístico y de la hostelería Otea y el Ayuntamiento de Gijón presentaron este jueves en un restaurante de Somió la décima edición de las jornadas gastronómicas "Gijón sabe a mar", en las que participan 25 establecimientos hosteleros de Gijón y que entre este viernes 19 y el 29 de junio, día de San Pedro, ofrecerán tapas, platos o menús en los que serán protagonistas los frutos del mar.

Desde Otea también destacan el maridaje de estos platos con la sidra natural asturiana. En palabras del presidente de Otea, Javier Martínez, "son unas jornadas con un producto que nos identifica mucho con Gijón, con Asturias. Todos los productos que salen del mar, como el bonito, maridados con la sidra, creo que es una identidad suficiente como para que disfrutar de estas jornadas y tener una oferta gastronómica buena, no solo para los habitantes de aquí de Gijón y de Asturias, sino para todos los turistas que nos vengan a visitar en esta época".

Unos turistas que se encontrarán con esta oferta gastronómica para "poder disfrutar de nuevos productos y conocer un poco los productos tradicionales de aquí de Gijón y de Asturias". Contribuir a posicionar Gijón como referente del turismo gastronómico es uno de los objetivos de estas jornadas. Entre las fórmulas escogidas para promocionar estas jornadas está la difusión de información sobre las mismas en hoteles.

Se trata de unas jornadas consolidadas en la que los establecimientos participantes ofrecerán tanto bocados creativos como recetas de corte tradicional para consumir tanto en la barra como en la mesa en los que la materia prima central serán pescados, mariscos o algas, a excepción de los postres en los menús.

El presidente de Otea espera que estas jornadas "sirvan para mover nuestra despensa marina y nuestra sidra, para tener un pequeño motor económico y laboral y que los visitantes que puedan venir a Gijón que tengan mejores productos y mejor oferta gastronómica, con la calidad que siempre damos en nuestra gastronomía".

Por su parte, el portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, resaltó el apoyo municipal a estas jornadas gastronómicas en las que colaboran con Otea "que nos permiten divulgar lo mejor de la gastronomía gijonesa y asturiana, con algo tan propio y tan característico de la comida tradicional marinera de Gijón, con los mejores productos del mar Cantábrico".

También destacó que los establecimientos participantes en estas jornadas están distribuidos por distintos barrios de la ciudad y quiso "desear que sea atractivo turístico, que nos permita satisfacer ese sabor y esa aspiración culinaria que todo aquel que visita Asturias y Gijón en este periodo, pues siempre desea encontrarse en las mejores mesas de de los restaurantes gijoneses; que sirva como atractivo turístico un año más para que el verano arranque muy bien, con una buena ocupación hotelera en el sector y que los negocios del sector turístico puedan trabajar a buen ritmo".