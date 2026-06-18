La vivienda, primero: el proyecto de "housing first" de Gijón encara nueva etapa en un escenario de crecimiento del sinhogarismo

Gijón estrenó en 2017 el modelo de atención a personas sin hogar "Housing First, primero la vivienda" donde la concesión de una vivienda se convierte en el pilar de todo un proceso que busca apoyar a quien estaba en la calle para que pueda recuperar su plena autonomía personal y su independencia de los sistemas de ayuda de las administraciones.

A punto de cumplir sus diez años ayudando a personas en situación de exclusión residencial severa, el proyecto encara una nueva etapa a partir de la licitación de un nuevo contrato para el servicio de acompañamiento socioeducativo a los beneficiarios de ese plan que garantiza, inicialmente, su continuidad durante dos años que se puede prolongar a cinco si se desarrollan todas las prórrogas posibles. La licitación pasará el filtro de la aprobación de la junta rectora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales la semana que viene.

El presupuesto base de licitación es de unos 345.000 euros, que se corresponden con los dos primeros años, pero el valor estimado del global del contrato se eleva a los 850.000 para los cinco años de duración total.

El proyecto trabaja con un máximo de 20 personas al tiempo. Una gota de agua en el océano teniendo en cuenta que el sinhogarismo no deja de incrementarse en la ciudad. Los últimos datos los aportaba solo hace unos días el presidente de la Fundación de Servicios Sociales, el edil popular Guzmán Pendás, al presentar la memoria de actividades de la entidad en 2025. Un año en que la Red de Inclusión Activa de Gijón sumó a 1.084 personas nuevas a sus registros. Un 14% más que el año anterior.

De las 20 personas que estuvieron en 2025 en las viviendas vinculadas al programa "Housing First", 7 fueron mujeres y 13 hombres. Todos ellos participaron en talleres de cocina, habilidades domésticas o reparaciones del hogar como forma de mejor su autonomía pero también en actividades de ocio y tiempo libre para establecer lazos de relación.

Lugares para cubrir las necesidades más básicas

El proyecto "Housing First" es lo que se denomina un recurso de tercer nivel dentro de los tres niveles en los que Gijón organiza su ayuda a las personas que viven en la calle o no tienen una vivienda adecuada. El primer nivel es de acceso directo, carácter asistencial y supone cumplir con necesidades tan básicas como la alimentación o la higiene. Y en el segundo nivel están alojamientos de media o larga estancia que permiten empezar a trabajar de manera individualizada con las personas de cara a su incorporación social.

En el primer nivel están los centros de baja exigencia y los alojamientos de Siloé y el Albergue Covadonga, el comedor social de la Cocina Económica y proyectos de atención directa con personas que viven en la calle como el que tiene el propio Albergue o "Eslabón" de Mar de Niebla, que el año pasado atendieron a 217 y 316 personas, respectivamente. Cifras al alza. Por el centro de día de baja exigencia del Albergue Covadonga pasaron 760 personas distintas a lo largo de 2025: 301 más que el año anterior.

El comedor social de la Cocina Económica, por su parte, atendió a 1.784 personas y repartió 176.175 comidas. Y en el Albergue Covadonga entre nuevos ingresos y renovación de estancias se atendieron 3.246 demandas de alojamiento frente a las 3.137 del año pasado. Otra cifra que crece.

Luz verde a la financiación de entidades sociales

El nuevo contrato del "Housing First" va al mismo consejo de administración de la Fundación Municipal de Servicios Sociales donde se dará luz verde a la dotación económica de este año para cinco de las entidades sociales con las que hay convenios de colaboración: son 146.100 euros para el Colectivo Nacai de ayuda al drogodependiente, 85.000 para la Fundación Amaranta y su proyecto de apoyo a víctimas de trata con fines de explotación sexual, 386.100 euros para que la Fundación Siloé siga con los centros de día Mil Soles y Milani y el proyecto Prometeo, 81.400 euros para Accem que trabaja con personas migrantes y 140.000 euros para el Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE) con programa de apoyo a familias, infancia y adolescencia.