Vox urge arreglar las barandillas de la playa de Estaño: "Son un riesgo"

Sara Álvarez Rouco, portavoz municipal de Vox, lleva a la comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente un ruego para que el Ayuntamiento inste con urgencia a Demarcación de Costas la reparación de las barandillas de acceso a la playa de Estaño. «Su estado de deterioro supone un evidente riesgo para los usuarios que utilizan diariamente este paso, especialmente ahora que comienza la temporada de baño», concreta la concejala y diputada autonómica.

“Lo más grave es que la Administración reconoce abiertamente el peligro y, aun así, la situación sigue sin resolverse. Si una barandilla está tan deteriorada que hay que advertir a los ciudadanos de que no se apoyen en ella, es evidente que existe un problema de seguridad que debe solucionarse cuanto antes”, señala A. Rouco.

La portavoz municipal considera «incomprensible» que, con el verano ya iniciado y con una afluencia creciente de usuarios a la playa, no se haya actuado todavía sobre una infraestructura básica para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes. Y recuerda que el acceso a Estaño presenta desniveles y zonas de pendiente en las que las barandillas cumplen una función esencial para evitar caídas «especialmente en el caso de personas mayores, niños o usuarios con movilidad reducida».

Sara Álvarez Rouco, en un Pleno. / Ángel González

“Estamos hablando de un elemento de protección fundamental. No puede esperarse a que se produzca un accidente para intervenir. La seguridad de quienes utilizan este acceso debe estar por encima de cualquier retraso administrativo”, afirma la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón.