Abrazos, festivales, excursiones... el fin de curso en los colegios de Gijón deja la emotiva despedida del Asturias y Los Campos tras todo un año compartiendo centro: “Ganamos todos”

Las mochilas vuelven a casa, los festivales de fin de curso llenan patios y gimnasios y los últimos timbres del año escolar resuenan estos días en los colegios de Gijón. Para miles de alumnos comienza el verano, pero en el colegio Asturias el cierre del curso tiene un significado especial. Tras diez meses compartiendo instalaciones con el colegio Los Campos debido a las obras de reforma del centro del barrio de La Arena, ambos colegios se despiden con una sensación compartida: la experiencia ha sido mucho mejor de lo que imaginaban.

Lo que comenzó como una solución de emergencia para garantizar el desarrollo normal de las clases acabó convirtiéndose en una singular experiencia de convivencia escolar entre dos comunidades educativas distintas que aprendieron a compartir espacios, actividades y rutinas.

“Desde el primer momento que nos dijeron que teníamos capacidad para acogerlos, dijimos que sí”, recuerda Loli Fernández, directora del colegio Asturias. Aquel sí implicaba reorganizar aulas, modificar usos de espacios y adaptar el funcionamiento habitual del centro para recibir a más de un centenar de nuevos alumnos. “Tratamos de que tuviesen la misma identidad de espacio y las mismas posibilidades logísticas que nuestro alumnado. Y desde el principio intentamos hacer comunidad”, explica.

Dos colegios bajo un mismo techo

La historia comenzó el pasado verano, cuando las obras previstas en el colegio Los Campos obligaron a buscar una ubicación alternativa para desarrollar el curso escolar. Tras semanas de incertidumbre y negociaciones entre las administraciones, se decidió trasladar temporalmente al alumnado al colegio Asturias.

No fue una decisión sencilla. Según recuerda Toni Medina, director de Los Campos, hubo familias que optaron por cambiar de centro ante las dificultades que podía generar el traslado diario. “Perdimos matrículas, era comprensible. Había familias que no podían conciliar con la distancia respecto a nuestro centro de referencia”, señala.

Finalmente fueron 101 alumnos los que comenzaron el curso en las instalaciones del Asturias. Para facilitar los desplazamientos, se habilitó un servicio de transporte escolar con rutas diarias entre ambos colegios. Lo que nadie sabía entonces era cómo responderían los niños a una situación tan poco habitual.

Del recelo inicial a las amistades

Al principio, la convivencia fue prudente. Cada grupo mantenía sus dinámicas y en los recreos las relaciones entre alumnos de ambos centros eran limitadas. “Al principio sí que costó. No se conocían mucho y en los recreos no se juntaban”, reconoce Medina. Pero los meses fueron derribando barreras. Compartieron comedor, patio y actividades conjuntas.

Gijón despide las clases con una historia de convivencia escolar: “Ganamos todos” /

Los equipos directivos coordinaron celebraciones, festivales y actos escolares para evitar que existieran dos colegios separados dentro de un mismo edificio. “Si hacíamos algo en Navidad o una actividad de fin de curso, no nos poníamos unos a un lado y otros a otro. Tratábamos de hacer una actividad común”, explica Fernández.

La imagen más clara de esa integración llegó en las últimas semanas del curso. Los alumnos de sexto de ambos centros participaron juntos en actividades de convivencia e incluso compartieron el viaje de fin de etapa. “El remate final fue el viaje de sexto. Ahí ya se conocieron muchísimo mejor los dos grupos”, resume el director de Los Campos.

Un año atípico con balance positivo

El balance que realizan ambos equipos directivos es prácticamente idéntico. Lo que parecía un desafío organizativo terminó convirtiéndose en una oportunidad educativa. “Ganamos todos”, afirma Fernández sin dudar. “No era una fusión de centros, era una ocupación necesaria de espacios, pero al final acabamos siendo algo más”.

La directora destaca especialmente la colaboración de toda la comunidad educativa, desde el personal de comedor hasta conserjes y familias, para hacer posible una convivencia que, en su opinión, ha sido “especial y bonita”. Tanto es así que asegura que repetiría la experiencia si fuera necesario. En Los Campos comparten esa visión. “Las expectativas que teníamos no eran estas. Han sido superadas. Hemos estado muy acogidos, muy cómodos y realizando todo lo que queríamos realizar”, señala Medina.

La sintonía alcanzada durante estos meses tuvo además una última imagen simbólica en los días finales del curso. Este jueves, ambos centros celebraron de forma conjunta la fiesta de fin de curso. Y esta mañana, último día lectivo, muchos niños recorrieron pasillos y aulas pidiendo autógrafos a directores y maestros de ambos centros, sin distinguir si pertenecían al Asturias o a Los Campos. Una escena espontánea que reflejó hasta qué punto la convivencia diaria acabó derribando barreras y convirtiendo a las dos comunidades educativas en una sola durante un curso que difícilmente olvidarán.

Vuelta a casa

Ahora, sin embargo, llega el momento de la despedida. Las obras del colegio Los Campos encaran sus últimos días y la previsión es que concluyan oficialmente el próximo 26 de junio. Después comenzará el traslado del mobiliario y del equipamiento necesario para preparar el regreso con el nuevo curso escolar en septiembre.

“Los vamos a echar de menos”, admite Loli Fernández. Las comidas de final de trimestre, las celebraciones compartidas y los meses de coordinación constante han creado vínculos que van más allá de una solución provisional.

Mientras tanto, en el resto de colegios de Gijón, el final de las clases llega acompañado de festivales, excursiones y despedidas. Abrazos y besos. Para miles de alumnos comienza el verano. Para los del Asturias y Los Campos termina además una experiencia que empezó marcada por la incertidumbre y acaba convertida en una historia de convivencia que todos recordarán.