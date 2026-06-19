Ciberestafa en Gijón: la Guardia Civil detiene a un hombre en Guipúzcoa por robar 5.000 euros mediante correo fraudulento

Una vecina de Gijón sufrió la sustracción de cerca de 5.000 euros de fondos de su cuenta bancaria después de ser engañada mediante un correo electrónico fraudulento que aparentaba proceder de su entidad financiera. Las investigaciones de la Guarcia Civil han llevado a la detención del posible estafador, con domicilio en Guipúzcoa, que ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Bergara. Además de la víctima gijonesa de lo que se conoce como técnica del “phishing”, durante la investigación se habría conocido que otra persona fue también estafada de la misma manera.

Los hechos siguieron un patrón muy típico en las ciberestafas. La víctima gijonesa recibió un mensaje en su correo electrónico en el que se le alertaba de una supuesta actividad sospechosa detectada en su cuenta bancaria. El mensaje incluía un enlace que, supuestamente, permitía acceder a la banca electrónica para verificar su identidad y garantizar la seguridad de sus productos financieros. La perjudicada, que en ese momento se encontraba en el extranjero realizando diversas gestiones y precisamente estaba esperaba posibles comunicaciones de su banco sobre el uso de sus medios de pago fuera de España, consideró que el mensaje recibido era sin duda de su banco, y accedió al enlace facilitado.

Al pulsar sobre el vínculo, la víctima fue redirigida a una página web fraudulenta diseñada para simular la plataforma oficial de su entidad bancaria. Una página que reproducía de forma casi idéntica la imagen corporativa y la apariencia de su banco.

Así que convencida de lo que hacía y la seguridad del entorno bancario, introdujo sus credenciales de acceso y el código de verificación recibido en su dispositivo móvil. Con esta maniobra dio vía libre y los ciberdelincuentes obtuvieron la información necesaria para acceder a la cuenta bancaria y operar en nombre de la titular. Posteriormente realizaron diversas operaciones fraudulentas destinadas a transferir y disponer de los fondos de la perjudicada

Fue entonces, tras recibir las alertas de movimientos y extracciones de dinero de su cuenta no autorizados por ella, cuando la víctima se dio cuenta de que podía haber sido estafada. Contactó de inmediato con su entidad bancaria, que logró bloquear parte de la operativa fraudulenta y restringir el uso de las tarjetas asociadas a la cuenta. Una vez constatada la estafa, presentó denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

El Equipo @ de la Cibercomandancia, una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil ha ampliado los servicios de atención al ciudadano las 24 horas del día los 365 días, centró la investigación en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos autores, así como en el seguimiento de la trazabilidad del dinero que le extrajeron de su cuenta. Durante las pesquisas se detectó la existencia de otro perjudicado relacionado con el mismo entramado delictivo. Este hallazgo permitió la incorporación de diligencias instruidas por otro cuerpo policial, centralizando la investigación y favoreciendo la resolución ya que los agentes lograron identificar a un varón con domicilio en Guipúzcoa como presunto autor de los hechosa

La actuación policial ha permitido el esclarecimiento del delito y la determinación de la participación del investigado en una estafa cuya cuantía total supera los 5.000 euros. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Bergara (Guipúzcoa).