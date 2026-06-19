Gijón consigue la prórroga que le salva de devolver los 1,7 millones que Europa dio a la Sindical de Contrueces

El Ayuntamiento de Gijón ya puede respirar tranquilo. Y los vecinos de la Obra Sindical de Contrueces, también. El Ministerio de Vivienda acaba de dar su autorización a una prórroga que permite prolongar hasta el 31 de diciembre el plazo de ejecución de la fase 1 de ese proyecto de rehabilitación de barrios degradados y al 31 de marzo de 2027 el de justificación de las facturas. Las complicaciones que fue sumando este proyecto de Contrueces hacían inviable poder tener la obra terminada el día 30 de este mes, tal y como se fijaba en las condiciones por las que recibió algo más de 1,7 millones de fondos europeos. Incumplir ese plazo suponía tener que devolver ese dinero.

Pero el Plan Estatal de Vivienda abrió la puerta a que se pudieran ampliar los plazos en rehabilitaciones de este tipo. Una puerta que han cruzado de la mano el Ayuntamiento de Gijón y la consejería de Vivienda del Principado. El pasado día 3 el Ayuntamiento remitió al Principado la solicitud de prórroga, el día 9 el director general de Vivienda la trasladaba al Ministerio y el día 16 se recibía la autorización ministerial.

Ahora solo queda aprobar la suscripción de una addenda a uno de los acuerdos de la comisión bilateral que sigue el desarrollo de entornos residenciales de rehabilitación. Su aprobación por parte de Gijón se ejecutará el próximo martes en la Junta de Gobierno.

Aunque el plan municipal de barrios degradados se remonta a 2013 y se fiaba a una financiación estrictamente municipal, el anterior equipo de gobierno vio la oportunidad de rebajar el coste para las arcas municipales presentado sus proyectos a una convocatoria promovida por el Principado en base a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Así, se concedieron subvenciones por 1,7 millones a la Sindical de Contrueces, otros tantos al proyecto del grupo Nuestra Señora del Carmen (Portuarios), 2 millones a las obras de Inuesa (Tremañes) y un millón a la actuación en Monte Areo (Monteana). A ese dinero se suma el que aporta el Ayuntamiento.

Las millonarias sumas PRTR

Gijón se presentó a 53 convocatorias PRTR y sacó adelante 34 proyectos que le garantizaron subvenciones de Europa por casi 42,6 millones de euros. Todos los proyectos ejecutados en base a esa financiación rondan los 68 millones de inversión en la ciudad a lo largo de los últimos años. Con obras tan importantes como la renaturalización del río Piles o las reformas de los colegios de Los Campos y Castiello. Sin olvidar, actuaciones en movilidad –incluida la polémica Zona de Bajas Emisiones de La Calzada– o la digitalización del ciclo del agua diseñada por la Empresa Municipal de Aguas en su plan "Arrudos 100".