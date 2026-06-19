Sorprendente hallazgo en una casa abandonada en Gijón. En la calle Jorge Guillén del poblado de Santa Bárbara. Agentes de la Policía Nacional han accedido al interior de esta vivienda, utilizada habitualmente por personas "conflictivas", según los vecinos próximos, ante la sospecha de que podría haber una persona sin vida, habitual de este inmueble, al que llevaban varios días sin ver el resto de vecinos.

Los agentes, al acceder, han podido comprobar que en el interior yacía el cuerpo sin vida de un hombre. Según las fuentes consultadas, y a tenor del estado del cuerpo, podría llevar ya varios días muerto. La pesquisas están en marcha para esclarecer las causas de la muerte y si existen indicios de criminalidad.

Explican los vecinos que esa vivienda es propiedad de varios hermanos en el que vivía solo uno de ellos, el mismo a la que llevaban si ver en la zona desde hacía días. En esa casa, prosiguen los mismos residentes próximos, era habitual la presencia de personas con visibles adicciones de drogadicción y fiestas que perturbaban la tranquilidad del resto de vecinos del entorno y que motivaron más de una intervención policial.

Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón / Marcos León

Agentes de la Policía Científica se encuentran ya en la zona recabando datos, pruebas y vestigios que ayuden a esclarecer los hechos. Se da la circunstancia de que hace varios días varios agentes accedieron a esa casa, con visibles muestras de suciedad y deterioro, y hallaron los restos de una perra.

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La intervención de esta mañana, debido al estado insalubre de la vivienda, los agentes han entrado protegidos con mascarillas y trajes especiales.