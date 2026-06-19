El hombre hallado en una casa de Gijón llevaba "más de cinco meses" muerto en condiciones de extrema suciedad

Entre cinco y seis meses. Ese es el tiempo que estima el forense que llevaba sin vida el hombre que apareció muerto esta mañana en una casa de la calle Jorge Guillén, en el poblado de Santa Bárbara. Es el mismo tiempo que los vecinos de la zona llevaban sin tener noticias de J. M. T. M., el morador de esta vivienda frecuentada por toxicómanos y que en los últimos tiempos había provocado distintos altercados.

Los agentes desplazados a la casa accedieron al inmueble, repleto de suciedad. Hallaron el cuerpo sin vida de este individuo de 66 años -reconocido por los tatuajes, a la espera de confirmación oficial por las muestras de ADN- y activaron el protocolo. Agentes de la Udev y de la Científica se personaron en la zona para recabar pruebas y vestigios. Accedieron al interior protegidos por epis y mascarillas debido al estado de insalubridad en el que se encontraba la vivienda.

El cuerpo de fallecido se encontraba en avanzado estado de descomposición y a simple vista no se apreciaban signos de violencia, pero solo la autopsia podrá confirmar las causas de la muerte. Tras el primer examen forense, los servicios funerarios trasladaron el cuerpo hasta el Instituto de Medicina Legal de Asturias. El operativo, que se prolongó durante varias horas, llamó la atención de muchos vecinos de Santa Bárbara que conocía al fallecido.

Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón / Marcos León

La Policía no descarta por el momento ninguna hipótesis debido a que en la vivienda, junto a J. M. T. M., pernoctaban de forma esporádida distintos individuos problemáticas. De hecho, muchos vecinos compartieron con los agentes que en más de una ocasión habían visto a J. M. T. M. con lesiones en la cara, aunque nunca refirió que hubiese sufrido agresión alguna. Estos testimonios son los que generan dudas en las pesquisas y de ahí que la autopsia vaya a resultar clave.

"Llevábamos meses sin verle; siempre había discusiones y peleas. Hacía mucho tiempo avisando de que podría pasar algo", describían esta mañana los vecinos. En concreto, peleas y ruidos en un piso donde habitualmente se consumían sustancias estupefacientes. Hace unos días habían entrado unos agentes ante la alerta de un posible allanamiento y hallaron los restos de una perra que podría ser del hombre ahora hallado muerto.