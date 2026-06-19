La juvenil, literatura imparable en la Feria del Libro de Gijón: "La competitividad existe, pero hay que fomentar la comunidad"

Cortó la cinta oficialmente este miércoles la Feria del Libro de Gijón (FeLiX) con, entre otros objetivos, el de preservar el "idilio" con los jóvenes. La "Zona Joven" del certamen saca músculo y las autoras de ese nicho, ya de primeras, tiran por tierra aquel pretérito mito de que los jóvenes no leen. "Son los que están moviendo ahora mismo la literatura, consumen de todo", aseguran algunas de las escritoras participantes en la cita gijonesa.

La avilesina Sara Winnington es la coordinadora de la "Zona Joven" y, al mismo tiempo, autora de "La navidad más dulce", novela romántica con "cozy mystery", misterio ligero. Entre los jóvenes, apunta, está en auge el denominado "romantasy", una fusión de géneros entre el romance y la fantasía. A la hora de programar, destaca que el objetivo es tanto potenciar el talento local y regional como traer a Gijón a referentes y nuevos descubrimientos juveniles.

La comedia romántica es la vertiente predilecta de la gijonesa Noemí Muñiz, autora, por ejemplo, de "Si tú supieras". Sobre el motivo por el cual tiene tanto tirón este género, Muñiz asegura que son novelas "muy disfrutonas y frescas". "Son historias de amor que todos queremos vivir en algún momento; y, si no la vives, por lo menos la lees", sostiene la escritora, que, no obstante, advierte del peligro de que los jóvenes "normalicen ciertas situaciones o relaciones" porque las hayan leído en algún libro.

En la Feria del Libro de Gijón un hilo temático versa sobre la salud mental, cuestión que Carmen Amil aborda en su obra "A doce pasos de ti", enmarcada en la comedia romántica también. La escritora trata la ansiedad y habla de inestabilidad laboral, de relaciones tóxicas, del problema de los alquileres, etc. "Es importante reflejar en los libros una ansiedad real porque eso te impide llevar una vida normal", relata Carmen Amil, para quien, de un tiempo a esta parte, la juventud "está más concienciada" en lo relativo a la salud mental. "Y me parece genial porque tampoco tenemos por qué resolver todos nuestros problemas solos ni poder con todo", manifiesta.

Nerea Erimia, avilesina, charló ayer en la Escuela de Comercio sobre "Literariamente tuya". Vuelve a salir a la palestra la comedia romántica. Para Erimia, el éxito de este género, o de la literatura juvenil en general, es más sencillo de explicar. "Incluso muchos adultos leen juvenil porque necesitamos evadirnos; estamos frustrados en muchos sentidos y esto ayuda a no pensar en la realidad", proclama la autora.

Y para seguir por la buena senda, para que los jóvenes continúen devorando libros, Sara Winnington propone varias fórmulas. "Lo primero es crear espacios, como clubes de lectura; y también escoger lecturas en las que ellos se vean reflejados, lo que se está haciendo más en colegios e institutos", explica Winnington, que resalta, eso sí, que tampoco hay que dejar de lado los títulos clásicos.

Las cuatro ven el asunto económico como algo secundario. "En la mayoría de casos de autoras pequeñas o medianas, como es el mío, no me importa tanto a quién dirigirme o cuál es el público al que vender; realmente me puedo permitir el lujo de escribir lo que me apetece", afirma Carmen Amil. "Y si solo escribes para vender, eso se nota porque no te sale de dentro", agrega Nerea Erimia. Al hilo de esto emerge la relevancia de ser parte de una Feria del Libro de Gijón que solo tiene por delante a nivel nacional a la de Madrid y Barcelona. "Da mucha visibilidad el hecho de estar presente y se nos tenga en cuenta", confiesa Sara Winnington, para la que la clave, más que conseguir ventas, es la "exposición". Establecer lazos y conexiones con otras creadores es otra de las ventajas, dice.

Hacerse un hueco entre las grandes firmas del sector es complejo. Nadie lo pone en duda. "La palabra ‘competitividad’ objetivamente existe, pero hay que verlo como una comunidad y apoyarnos entre nosotras", opina Nerea Erimia. Para Noemí Muñiz, la clave en certámenes como el gijonés es "la mezcla". "Si viene una autora grande, y tú estás al lado, la gente que viene a verla te va a conocer a ti", ejemplifica.

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Muñiz quiere poner algo sobre la mesa. El "edadismo" literario, podría definirse. "Voy a cumplir 40 años y estoy un poco harta de que piensen que por tener edad no pueda hacer una novela juvenil, buena o mala", subraya. Para Sara Winnington también existe cierto "prejuicio" en cuanto a los libros cuyo "target", cuyo nicho, son los jóvenes. "Hay esa sensación de que son libritos fáciles; y muchas veces tienen complejidad por los temas que se tratan", comenta la autora asturiana. "Yo estoy muy orgullosa de hacer novela romántica juvenil y más de una vez me han preguntado que cuándo voy a escribir algo serio", asevera Carmen Amil. En la FeLiX, la caseta de la juventud está repleta de páginas.