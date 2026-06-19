El parque Isabel la Católica recuperará su servicio hostelero en el primer trimestre de 2027

El parque de Isabel la Católica volverá a tener negocio hostelero, se espera, a inicios del próximo año. La licitación de la concesión demanial del espacio acaba de adjudicarse a los responsables de la que fue la única oferta presentada y oficializa, así, la llegada de "Bruma", un futuro espacio gastronómico que impulsa Movivia Foods, una empresa local. Su responsable, David Gómez, señala que su equipo trabaja ya en la presentación del proyecto definitivo y que se contará con la participación de la también gijonesa Olprim para que parte de la instalación sea modular, prefabricada, lo que permitirá que el tiempo de obra no se demore en exceso. Si los plazos siguen su curso, la apertura se fija ahora para el primer trimestre de 2027.

La empresa firmó este jueves el contrato de la adjudicación y la licitación, teniendo en cuenta que no hubo más ofertas presentadas, se da por resuelta. En cuanto se finalicen este paso administrativo, que quedaría pendiente de un último visto bueno del Ayuntamiento para formalizar el contrato, la entidad tendrá tres meses para presentar el proyecto definitivo. Ahí él se definirá en detalle una propuesta que, sin embargo, ya quedó bastante concretada en el anteproyecto presentado al concurso, y que en general apuesta por un diseño arquitectónico amable, con estética amaderada para adecuarse al recinto del parque y no afectar al paisaje. La previsión es que el local pueda albergar a unas 40 personas en su interior y hasta a un centenar en su terraza, que perimetrará el negocio.

El proyecto de obra, después, tendrá que ser revisado y avalado por el Ayuntamiento, para asegurarse de que la apuesta cumple con los pliegos del contrato, y cuando ese visto bueno llegue y se le otorgue a la adjudicataria la licencia de obra comenzará la última cuenta atrás: ocho meses para levantar el negocio. Adelanta Gómez, no obstante, que la edificación será "parcialmente modular", por lo que no se prevé que la construcción vaya a ser excesivamente compleja. Después solo quedaría conseguir la licencia de apertura.

La apuesta de "Bruma" es potenciar el "punto de encuentro" que ya es Isabel la Católica y ofrecer un servicio variado de comidas, pinchos y cafés. Con este proyecto Gómez, fundador de Movivia, una empresa vinculada a la movilidad sostenible, apuesta por la hostelería. Su experiencia en la participación en concursos públicos le hizo encontrar esta licitación, que se lanzó con un pliego de condiciones "exigente", y decidirse a probar suerte junto a sus socios. Con Movivia Foods ya gestiona un negocio en la ciudad, Alitas&Co.

El local de Isabel la Católica dará el relevo al ya demolido Espicha Park, el anterior establecimiento hostelero del parque, que se derribó a inicios del año pasado tras agotarse el plazo de la concesión demanial de los anteriores adjudicatarios. Este nuevo proyecto propone un canon anual de 12.501 euros y valora un presupuesto de obra de 260.000. La concesión que se recoge en los pliegos es de 20 años.