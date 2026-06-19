Plan municipal de obras y bronca con Costas: así se va a mejorar la senda del Cervigón y el acceso a las playas
En marcha actuaciones de mejora entre el área recreativa Joaquín Rubio Camín y el parque de la Providencia, a las que se sumará en unos días la restauración de la pasarela que baja a Estaño
"Esto debería hacerlo Costas pero ni lo hace ni tiene intención de hacerlo", denuncia el edil de Medio Ambiente
En los próximos días comenzarán las obras de mejora del acceso a la playa de Estaño. La actuación, impulsada desde el Ayuntamiento y con un coste de 25.515 euros, no solo incluye la sustitución de las barandillas. También se acometerá una restauración integral de la pasarela que da acceso a la playa. Esta obra se suma a otras que el Ayuntamiento ya tiene en marcha o en agenda para garantizar las buenas condiciones de conservación, y sobre todo la seguridad de los usuarios, de la senda del Cervigón y los accesos a las playas del área en vista de que Demarcación de Costas entiende que no es su obligación.
Algo con lo que no está en nada de acuerdo el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, que aprovechó una pregunta de Vox en comisión sobre los problemas de las barandillas de la playa de Estaño para dar cuenta de todo el plan de obras y del desencuentro con Costas. Costas mantiene que la conservación de la senda es cosa del Ayuntamiento a partir de los sucesivos convenios de colaboración que se venían firmando entre la administración municipal y el Ministerio (ahora de Transición Ecológica y Reto Demográfico).
El Ayuntamiento reivindica que el último convenio se firmó en 2006, caducó en 2010 y nunca hubo renovación. "A nuestro entender hace más de quince años que debería ser el Ministerio quien se ocupara de esas obras pero no lo han hecho. Y nos han dejado meridianamente claro que no tienen ninguna intención de hacerlo por falta de disponibilidad presupuestaria", explicó Pintueles, que tras intercambiar varias comunicaciones sobre el asunto con Costas desde que se iniciara el mandato participó el pasado mes de abril en una reunión presencial donde se trataron las deficiencias en la senda costera gijonesa.
Costas dejó claro que no asumirá las obras pero, ironizó el edil Pintueles al dar las explicaciones a los ediles de todos los grupos municipales, " ha tenido la gran generosidad de autorizar al Ayuntamiento a que se ocupe de esas obras en la medida y extensión que consideremos oportuno. Asumiendo nosotros el coste íntegro, por supuesto".
En este escenario de desencuentro entre administraciones, el Ayuntamiento ha empezado a trabajar ya en una serie de actuaciones en el tramo de la senda entre el área recreativa Joaquín Rubio Camín ( donde está la escultura del Castillo de Salas) y el parque de La Providencia.
Un nuevo material antivandálico y más duradero
Hay una dotación de 40.000 euros para replantear trazados, reparar el pavimento de piedra deteriorado, limpiar y acondicionar las cunetas, cambiar el mobiliario dañado y renovar los tablones de los bancos y las barandillas de madera que presentan problemas de estabilidad, podredumbre o desplazamiento. Pintueles incluye en la descripción de estos trabajos la novedad de que "en las renovaciones de los elementos de madera vamos a probar un nuevo material compuesto de plástico reciclado que resulta de extrema robustez antivandálica y que tendrá muchísima más durabilidad en un entorno litoral con tan elevada exposición climática".
Para el año 2027 quedaría hacer lo mismo en el tramo que va entre el Parque de La Providencia y la Playa de Serín. El cálculo de lo que se invertiría allí ronda los 50.000 euros.
"Con todo ello conseguiremos poner en las debidas condiciones de ornato y seguridad esta senda, que sin duda, es uno de los espacios naturales y recreativos más emblemáticos de Gijón", concretó Pintueles. Para garantizar que esas mejoras duren en el tiempo Medio Ambiente quiere buscar apoyo en los planes de empleo para que los beneficiarios en las áreas de albañilería, carpintería y jardinería hagan allí su formación.
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