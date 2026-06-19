La Policía Local de Gijón presenta su nueva flota de vehículos "para dar a la ciudadanía la mayor seguridad posible que esté en nuestras manos", señala la edil Nuria Bravo

El Ayuntamiento de Gijón presentó este viernes los 31 nuevos vehículos con los que renueva su flota la Policía Local de Gijón más uno de Protección Civil, con un contrato de arrendamiento por cuatro años y con un monto de 2,3 millones de euros. A la presentación, en la nueva Jefatura de Policía Local de Gijón acudió la alcaldesa, Carmen Moriyón junto con los ediles de Tráfico, Pelayo Barcia, y seguridad ciudadana, Nuria Bravo.

Nuria Bravo fue la encargada de valorar esta renovación de flota, considerando que se trata "un paso cualitativo hacia el compromiso que establecimos el equipo de gobierno con la ciudadanía para darles la mayor seguridad posible que esté en nuestras manos", destacando que la Policía Local pasa a contar con más vehículos con mamparas, coches modernos, funcionales y eficientes. "Estamos muy orgullosos de estos vehículos", apuntó la edil, para quien "cuidar a los que nos protegen es una forma de proteger también a la ciudadanía".

Vicente Alonso Rodríguez, intendente de la Policía Local de Gijón, destacó que el aumento de flota se centra especialmente en los vehículos con mampara para el traslado seguro de detenidos. De los nueve que había hasta ahora, se pasa a 16, de los que 15 son vehículos patrulla y otro es un coche camuflado que se utilizará por las noches.

Alonso apuntó que se ha optado por aumentar el número de vehículos patrulla "para darles más descanso, porque los que había hasta ahora funcionaban prácticamente las 24 horas, y ahora creemos que vamos a llegar al final del contrato con los vehículos en mejores condiciones".

Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Gijón. / Ángel González / LNE

Los de patrulla son vehículos con motor de gasolina y microhibridación, mientras que el resto de la flota son eléctricos o híbridos, salvo la furgoneta de Protección Civil y la de la patrulla canina, que son diésel.

Bengalas apagafuegos

Todos los vehículos tienen blindaje antibalas en las puertas delanteras y en vez de extintores llevan bengalas apagafuegos, "con lo que reducimos en el maletero el volumen de lo que llevamos y, sobre todo, ligereza", explica el intendente.

Coches para señalizar controles o cortes de tráfico,varios vehículos camuflados para colocar un radar móvil, traslado de menores o acompañamiento de víctimas y cinco furgonetas completan la nueva flota.

Una de las cinco furgonetas es para la vigilancia aérea con dron, otra para investigación de accidentes, otra para los guías caninos, otra para portar material de señalización y ·una nueva furgoneta para traslado de personal, que puede llevar seis policías a una intervención", agregó Vicente Alonso. También se sigue manteniendo el vehículo de la Unidad de Vigilancia Ambiental, que es híbrido enchufable.

Los vehículos tienen tecnologías con tarjetas ambientales Eco, salvo los diésel, con son tarjeta C. Para la concejala de Seguridad Ciudadana esta inversión muestra el "compromiso firme con nuestros ciudadanos, con nuestros policías, que redundará en la seguridad".