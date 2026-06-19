Del punto limpio móvil a las cajas de reutilización: dos nuevos proyectos para animar a los gijoneses a reciclar

Ambos proyectos están en marcha desde la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y se espera que puedan estar operativos antes de que acabe el año como nuevas herramientas que animen a los gijoneses a reciclar: son los puntos limpios móviles y las cajas de reutilización. Dos iniciativas comprometidas en el Plan Municipal "Residuos Cero" y de las que dio cuenta en comisión el presidente de Emulsa, el edil popular Rodrigo Pintueles, a preguntas de IU.

Un punto limpio móvil es un camión o furgón de grandes dimensiones equipado con contenedores que permiten recoger residuos de origen doméstico que, por sus características o por sus dimensiones, no pueden depositarse en los contenedores de calle. Son restos que los ciudadanos deberían llevar a alguno de los cuatro puntos limpios que hay en la ciudad o a los tres de proximidad que se acaban de instalar. Para facilitar el trabajo a los vecinos ahora es el punto limpio el que va hacia ellos.

Los técnicos de Emulsa, explicó Pintueles, ya tienen un planteamiento inicial sobre las posibles ubicaciones, días y horarios por los que se moverían esos vehículos. Falta que den el visto bueno al proyecto los servicios de Patrimonio, Obras Públicas y Tráfico.

Solo pendiente de revisión por el servicio de contratación y compras de Emulsa están los pliegos para la adquisición de las denominadas cajas de reutilización donde podrían ir esos pequeños electrodomésticos, libros, juegos o piezas de menaje del hogar en buen estado que muchos gijoneses dejan junto a los contenedores de basura pensando en la posibilidad de que otra persona les de uso: una segunda vida. Un movimiento pensado desde la buena voluntad pero que acaba con objetos abandonados que generan una imagen de suciedad.

Casetas de materiales ecológicos y estética moderna

La propuesta diseñada en el plan "Residuos Cero" supondría instalar en algunos puntos de la ciudad una especie de casetas donde poder dejar esas donaciones informales. La idea es que sean casetas diseñadas y fabricadas con materiales ecológicos y decoradas con estética moderna y agradable.

Estas dos actuaciones se suman a otras que ha ejecutado últimamente Emulsa cumpliendo con las medidas fijadas que ese plan municipal. Entre ellas están la instalación de tres puntos limpios de proximidad en Jove, Moreda y Cabueñes, la puesta en marcha de la primera área de compostaje comunitario en La Camocha a las que seguirán otras en Leorio, La Guía y Jove, la extensión de la recogida separada de materia orgánica en el centro urbano mediante la adaptación de contenedores soterrados o la ampliación de hasta 180 contenedores de poda y siega para incentivar la recogida separada de restos vegetales en las zonas periurbanas.

El punto limpio de proximidad ubicado en La Pecuaria junto a varios contenedores de reciclaje. / Marcos León

Todo ellos con la idea de romper ese estancamiento en los porcentajes de separación de residuos en que vive Gijón desde hace tiempo. Y que continua a tenor de los datos iniciales de 2026. El porcentaje del 36% de separación de residuos para el reciclaje con el que cerró los ejercicios de 2024 y 2025 es el que se mantiene en el primer trimestre de este año. La caída más importante se da en la recogida de orgánica desde que se habilitó el sistema de cerraduras que exige usar la tarjeta ciudadana para acceder al contenedor.