Los vecinos del Polígono cargan contra los coches abandonados en el barrio gijonés tras el grave incendio: “Se veía venir"

El incendio que este jueves calcinó un vehículo abandonado en el aparcamiento de la calle Puerto Cerredo y dañó otros cinco coches ha reavivado el malestar vecinal en El Polígono. Apenas un día después del suceso, los residentes siguen preguntándose cómo pudo ocurrir algo así en un vehículo que, aseguran, llevaba años abandonado y había sido denunciado en repetidas ocasiones.

La principal víctima del incendio fue Paulino Díaz, cuyo coche quedó completamente calcinado por las llamas apenas diez minutos después de haberlo aparcado. Ahora espera la valoración del seguro y ya ha presentado una denuncia. “Supongo que alguien tendrá responsabilidades con esto”, señala.

El vecino insiste en que el problema era conocido desde hace tiempo. “Llevamos avisando muchísimo tiempo”, lamenta. De hecho, recuerda que hace unos seis meses los bomberos ya tuvieron que intervenir en ese mismo vehículo por un pequeño incendio. “Vinieron, lo apagaron y el coche se quedó ahí”, explica.

Según las primeras pesquisas realizadas por la Policía Científica, el foco inicial del fuego se localizó en el asiento del conductor del vehículo abandonado.

Una queja que se repite desde hace años

La indignación no es solo de los propietarios afectados. En el entorno del aparcamiento son numerosos los vecinos que denuncian la presencia de vehículos abandonados desde hace años.

“Se veía venir”: el incendio de Puerto Cerredo reabre las quejas por los coches abandonados en El Polígono / Ángel González

La camarera de uno de los establecimientos de la zona considera que la situación es “una vergüenza”. “Están quitando plazas de aparcamiento y perjudicando a la gente del barrio”, afirma. Según explica, algunos de esos vehículos llevan tanto tiempo en el mismo lugar que forman ya parte del paisaje cotidiano. “La gente del barrio los conoce de memoria”, asegura.

La trabajadora cree además que el incendio era cuestión de tiempo. “Tarde o temprano podía ocurrir una desgracia porque siguen ahí”, advierte. Calcula que entre este aparcamiento y otros cercanos puede haber media docena de vehículos en situación de abandono.

“Ahí entran, salen y duermen”

Algunos residentes vinculan además estos coches con otros problemas de convivencia. Conchita Argomeda, vecina de la zona, asegura que varios de ellos son utilizados habitualmente para dormir o refugiarse. “Ahí entran, salen y duermen”, afirma mientras señala algunos de los vehículos estacionados en el entorno.

La vecina sostiene que la presencia de basura en algunos de estos coches es habitual y teme que pueda repetirse un episodio similar al ocurrido esta semana. “Esto puede pasar otra vez en cualquier momento”, advierte. Argomeda cuenta que su principal preocupación es el riesgo que supone mantener durante meses vehículos deteriorados y sin control en espacios utilizados diariamente por decenas de vecinos.

Luis García, otro residente del barrio, coincide en que la situación no es nueva. “Ese coche llevaba ahí tres años”, afirma. También recuerda que en una ocasión anterior llegó a producirse un conato de incendio que fue sofocado antes de que pasara a mayores. “Lo de ayer fue la novedad, pero se veía venir”, resume.

Una reclamación histórica

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y de la asociación vecinal del barrio, Manuel Cañete, sostiene que el incendio no ha hecho más que poner de manifiesto un problema que los residentes llevan años denunciando. “No tenemos nunca una respuesta positiva de un trabajo masivo de control de coches abandonados”, lamenta.

Cañete distingue entre los vehículos cuyos propietarios acumulan retrasos en la ITV y aquellos que presentan claros signos de abandono. “Hablamos de coches que llevan meses o años sin moverse del sitio”, explica. El dirigente vecinal recuerda además la campaña “Jurassic Car”, impulsada hace unos años para denunciar la presencia de vehículos deteriorados que acumulaban vegetación en su interior o eran utilizados como refugio por algunas personas.

Según asegura, en la misma plaza donde se produjo el incendio permanecen actualmente otros cinco vehículos en una situación similar. “Esto es la desidia absoluta de la administración”, critica. El representante vecinal considera que la retirada de estos coches se produce con demasiada lentitud y recuerda que, tras las denuncias realizadas por las asociaciones hace unos años, apenas se retiraron cuatro o cinco vehículos.