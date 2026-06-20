Los antiguos alumnos de la Laboral premian al Principado y al Ayuntamiento de Gijón y les urgen a rehabilitar la casa de de la maqueta

La Consejería de Cultura del Principado y el Ayuntamiento de Gijón se llevaron este sábado dos de los premios "Patio Central. Miguel Ángel Caldevilla" que otorga la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón y, al mismo tiempo, el recado de la asociación que les urgió a rehabilitar la antigua casa de la maqueta, en estado ruinoso y "que se puede venir abajo en cualquier momento", señaló el presidente de la asociación, Manuel Nevares, en el acto académico en el que se entregaron las distinciones, en el marco de la Jornada Intergeneracional que celebraron este sábado en la Sala 2 de la Laboral.

"Hay que evitar que se venga abajo la casa de la maqueta, porque forma parte del Bien de Interés Cultural que es la Universidad Laboral, y puede tener múltiples usos", señaló nevares a los representantes de Cultura y del Ayuntamiento que minutos antes habían recogido los galardones; el director general de acción cultural del Principado, Antón García Fernández, y el concejal de deportes del Ayuntamiento, el popular Jorge Pañeda. Nevares instó a ambas administraciones a que colaboraran en la rehabilitación de esa pieza de la Laboral por la que temen.

Al Ayuntamiento de Gijón le otorgaron el galardón por la rehabilitación que está haciendo de los espacios deportivos de la Laboral, entre los que destaca la piscina, y por dedicar en la próxima edición de la Feria de Muestras su pabellón a la Laboral. El concejal de deportes anunció, al recoger el premio, que además este año también se va a promocionar la Laboral en el Concurso Hípico Internacional de Gijón, en el que habrá un obstáculo inspirado en el complejo arquitectónico gijonés como "forma de proyectar la imagen de este edificio único y llevar su presencia al acontecimiento deportivo con más proyección internacional de Gijón, que se ve en media Europa", explicó Jorge Pañeda.

El edil gijonés también reiteró el compromiso municipal por seguir respaldando la candidatura de la Laboral a Patrimonio de la Humanidad. Precisamente la inclusión de la Laboral en la lista indicativa (la preselección que se hace para elegir la candidatura que España presentará a la Unesco) fue lo que motivó la concesión del galardón de los antiguos alumnos al Principado. Antón García destacó, en asturiano, al recoger el galardón, que en el objetivo de lograr esa candidatura no sólo pesan los factores arquitectónicos, sino también que la Laboral de Gijón es "un símbolo de transformación colectiva, memoria viva y capacidad de reinventarse, además de motor cultural, social y educativo de Asturias".

Se entregaron dos galardones más. Uno a quien fuera uno de los primeros arquitectos que trabajaron en la construcción de la Laboral; Pedro Rodríguez Alonso de la Fuente, ya fallecido y que recogieron sus hijos. El otro a Víctor Manuel García González, Víctor de Cimadevilla, quien al concluir el acto interpretó tres canciones, la última a dúo con Nacho de Cimadevilla, fue "Gijón del alma".

Clarisas

Algo que emocionó especialmente a las dos monjas clarisas que se desplazaron desde su convento en Cigales (Valladolid), para recoger la Mención de Honor del premio "Patio Central" que les concedieron los antiguos alumnos. Acudieron a recoger el premio la Madre Isabel, abadesa en Cigales, y Sor Josefina, antigua alumna de la Universidad Laboral. Esta última fue la encargada de transmitir el agradecimiento, ante la emoción que embargaba a la abadesa. "En nuestras conversaciones, siempre salen los antiguos alumnos. Es que las hermanas han dado los mejores momentos de su vida. Entonces, de entrar jovencitas hasta estar aquí 41 años y 3 meses, pues es toda una vida de entrega a los antiguos alumnos, entre los que me cuento, porque yo fui alumna interna también aquí", señaló en referencia a los años que las Clarisas estuvieron en la Laboral, encargándose de la comida y la ropa de los alumnos internos.

La rondalla en la que participan varias monjas del convento vallisoletano suele cantar el "Gijón del alma" cuando van paseando por su huerta. Sor Josefina explicó la emoción que sintieron las monjas cuando supieron de la concesión de este reconocimiento, más que por el mismo, porque la abadesa y ella iban a volver a ver la Laboral. "La Madre tuvo que desviar un poco la conversación porque las hermanas se echaban a llorar, las más mayores, porque han entregado toda su vida por amor a Dios y por amor a los alumnos", dijo.

Al inicio del acto académico también hubo un cariñoso recuerdo para Fernando Vizoso Gómez, antiguo alumno de la primera promoción de la Laboral, fallecido el pasado mes de diciembre, y para su esposa, África, que falleció al mes siguiente.

Tras el acto académico, se celebró la asamblea de socios en la que se reeligió a la directiva, integrada por Manuel Nevares como presidente, Nuria Rabasa como vicepresidente, Jesús Jiménez como secretario, Jorge Buelga como tesorero y como vocales Nuria Vega Eguren, Óscar González Fernández, Pedro Domínguez Vilar, Carlos Maroño Golpe, javier Fernández García y Jesús Acebal Montila.