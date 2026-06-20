Los antiguos alumnos de la Universidad Laboral de Gijón promueven en otros concejos de Asturias la candidatura a Patrimonio de la Humanidad

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral está impulsando la candidatura de este complejo arquitectónico a Patrimonio de la Humanidad, con charlas sobre la Laboral en otros concejos asturianos, además de Gijón. "La idea es llegar a toda Asturias, aunque igual antes de que acabemos la Unesco ya concedió el reconocimiento de patrimonio mundial", explica el presidente de la asociación, Manuel Nevares.

Esta difusión se está haciendo poco a poco. Este año ya han llevado su mensaje a centros municipales de Mieres, Arriondas e Infiesto, que se suman a la que a finales de 2024 dieron en el parador de Cangas de Onís. La idea que tiene la asociación es seguir por ese camino, centrándose especialmente en concejos en los que haya antiguos alumnos, explica el secretario de la asociación, Jesús Jiménez. El próximo en el que tienen previsto solicitar una sala es en el de Avilés.

En la asociación también se habló de intentar programar alguna de estas actividades en Oviedo, pero de momento no se va a solicitar. Además de en Avilés, las próximas charlas que quiere dar la asociación para promocionar la candidatura de la Laboral a la Unesco, se centran en Gijón, en concreto en los centros municipales de El Coto, La Arena y La Calzada, tras haber realizado ya una de estas actividades en el de El Llano.

Tras el inicio de esta ronda por distintos concejos asturianos para promocionar la candidatura a patrimonio mundial, el presidente de la asociación, Manuel Nevares, señala que "la Universidad Laboral es la gran desconocida y no sólo hay gente que la desconoce, sino que también nos encontramos con personas que piensan que está cerrada y en desuso, cuando ahora tiene más alumnos y personal con todos los centros que acoge que cuando sólo era Universidad Laboral".

En los actos que están organizando tanto en Gijón como en otros municipios asturianos, lo que está haciendo la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral es "explicar su construcción, todo lo que fue y lo que hay ahora" a los asistentes a las conferencias, explica Jesús Jiménez. Esta iniciativa se suma a la que hace ya varios años lanzaron, enviando cartas a todos los ayuntamientos de Asturias para solicitarles su apoyo para que se presente la candidatura ante la Unesco.

La asociación también se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Gijón, que dedicará a la Universidad Laboral su pabellón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

Reelección de la directiva

La Asociación de Antiguos Alumnos celebra este sábado y domingo su Jornada Intergeneracional. El sábado, a las once de la mañana, en la Sala 2 de la Laboral, concelebrarán una misa el párroco de Tremañes, el jesuita Jesús Álvarez Fernández, y el párroco de La Asunción, Eduardo Jiménez, que fue el último sacerdote de la Universidad Laboral, cuando la abandonaron los jesuitas.

En el mismo lugar, una hora después, tendrá lugar el acto académico, en el transcurso del cual se entregarán los galardones Patio Central a la Consejería de Cultura del Principado por la inclusión de la Laboral en la lista indicativa de aspirantes a Patrimonio de la Humanidad; al Ayuntamiento de Gijón por la recuperación de la zona deportiva de la Laboral; a Víctor Cimadevilla por haber compuesto una canción sobre la Laboral y a la familia de Pedro Álvarez Rodríguez de la Fuente, arquitecto que empezó las obras en la Laboral, en lo que ahora es el instituto de enseñanza secundaria. También se entregará un diploma y una imagen de la Santina a las monjas Clarisas, como mención especial.

A la una de la tarde se celebrará la asamblea de antiguos alumnos, en los que se reelegirá por otros dos años a la actual directiva, ya que no se ha presentado ninguna otra candidatura. La jornada concluirá con una comida en un restaurante se Somió, en la que participarán un centenar de antiguos alumnos y acompañantes. El domingo habrá una visita a la Laboral y posteriormente una espicha en el Llagar de Viñao.