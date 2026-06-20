La autopsia del cadáver hallado en una casa de Gijón descarta la muerte violenta
El forense no haya indicios de criminalidad tras el examen del cuerpo
La autopsia preliminar realizada ayer al cadáver hallado en una vivienda del poblado de Santa Bárbara apunta a una muerte por causas naturales. Al menos, según las fuentes consultadas, descarta que existan indicios de criminalidad, igual que ya habían podido apreciar los investigadores de la Policía Nacional en la primera inspección del cuerpo.
El fallecido, de 66 años e iniciales J. M. T. M., era vecino de Santa Bárbara y vivía en una casa donde los conflictos eran habituales, según los vecinos. Tanto el fallecido como algunos individuos que acostumbraban a pasarse por el piso, en la calle Jorge Guillén, padecían una adicción a las sustancias estupefacientes. Un hermano del fallecido se encontró el cuerpo en el baño cuando intentó acudir a ventilar la vivienda, es un estado de extrema insalubridad. El cuerpo, en descomposición, pudo identificarse por los tatuajes.
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