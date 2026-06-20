Concierto de "Shinova" en la Laboral
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El teatro de la Laboral de Gijón albergó el concierto del grupo "Shinova", en el marco de su tour "La tormenta perfecta". La banda brindó un espectáculo en el que la fuerza del repertorio se fusionó con un diseño sonoro y visual especialmente pensado para la nueva etapa en la que está inmersa. "Shinova", con raíces en Vizcaya, apuesta por el rock y durante su trayectoria ha recorrido distintos escenarios de España, Europa y Latinoamérica. Ha publicado varios discos, como "Ana y el artista temerario", "Volver", "Cartas de navegación", "La buena suerte" o "El presente".
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