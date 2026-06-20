Crónicas gijonesas: Dos embalsamientos

Una gran parte de la historia de Gijón está en los documentos conservados en el Archivo Municipal de Gijón. En este caso damos a la luz las "Actas de Defunción y de Embalsamiento" de Isidoro Clausel de Coussergues (Francia, 1836-Gijón, 1888). Si hacemos caso al Acta el proceso de embalsamamiento duró nada menos que nueve horas.

La empresa que ocupaba lo que hoy es la urbanización de Moreda se llamó "Fábricas de Moreda y Gijón" y se fundó en París en el año 1878 aunque la primera producción en Gijón salió en 1880. Así era el nombre oficial –en plural– de la primera siderúrgica costera, aunque se conocía como Fábrica de Moreda y Gijón y más popularmente como Fábrica de Moreda. Pues bien, el primer director de Moreda y Gijón fue ese ingeniero francés, Isidoro Clausel de Coussergues, que antes había participado en industrias mineras en Asturias y en temas ferroviarios. Cuando falleció fue sustituido en el cargo por su hermano Enrique hasta el año 1899. El día 15 de junio de 2004 el Ayuntamiento de Gijón aprobó incluir a Isidoro en el callejero de la ciudad. Es la calle del Ingeniero Isidoro Clausel que va, en Tremañes, desde la avenida de Lloreda hasta la avenida de Manuel Sirgo.

En el expediente número 177 de año 1888, conservado en el Archivo Municipal, está su acta de defunción y su acta de embalsamiento. Copiamos literalmente el de defunción. "Acta de Defunción. Los que suscriben, Licenciados en la Facultad de Medicina y Cirugía, certifican que D. Isidoro Clausel de Coussergues, natural de Francia, de cincuenta y dos años de edad, hijo de D. Carlos y de Dª Juliana ya difuntos, casado y avecindado en esta Villa, barrio de El Natahoyo, ha fallecido a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde de ayer como consecuencia de una congestión cerebral. Y para que conste y a los efectos oportunos, expiden la presente en Gijón a doce de febrero de mil ochocientos ochenta y ocho. Ulpiano Vigil Escalera y Francisco González López".

Por su parte el acta de embalsamamiento comienza, "En la Villa de Gijón, hoy día de la fecha [13 de febrero de 1888] reunidos a las nueve de la mañana, en una habitación de la casa donde vivió D. Isidoro Clausel de Coussergues, en la carretera de Avilés a Villaviciosa, barrio de El Natahoyo, el Subdelegado de Medicina del Partido Judicial de Gijón, D. Calisto de Rato y Roces; los profesores en Medicina y Cirugía D. Ulpiano Vigil Escalera y D. Francisco González López; el farmacéutico D. Afrodiso Martínez; el estudiante de Medicina D. Bernardo Carvajal y Cerra y los testigos D. Juan Orbón y D. Juan Martínez, con el objeto de proceder al embalsamamiento del cadáver del que fue D. Isidoro Clausel de Coussergues…".

Ya habían pasado las veinticuatro horas que preveían las disposiciones vigentes y se aclaraba que se seguía el procedimiento aconsejado en el "Tratado de Autopsias, Embalsamamientos y Preparaciones de Gabinete" del doctor Pedro Urraca y Gutiérrez, "inyectando una disolución acuosa de cloruro de cinc de 32º. por las carótidas y la yugular del lado izquierdo…". Habían empezado a las nueve de la mañana y por lo que leemos terminaron a las seis de la tarde.

En otro expediente municipal, años más tarde, en 1905 (expediente 295), vemos otro embalsamiento esta vez de una mujer llamada Martina Suárez Prendes, realizado también por el popular médico Calisto de Rato y Roces cuyo busto podemos ver en el parque de El Cerillero.

"En la Villa de Gijón, hoy día de la fecha [25 de octubre de 1905], reunidos a las 11 de la mañana en una habitación del 2º piso de la casa número 23 de la calle de Capua, donde falleció Doña Martina Suárez y Prendes, el subdelegado de medicina del partido judicial de Gijón, doctor D. Calisto de Rato y Roces, los profesores de Medicina y Cirugía Don Faustino Prendes Alonso y Don Manuel Fernández Acebal y los testigos Don Pedro Pérez de la Sala y Don Carlos Pérez de la Sala, con objeto de proceder al embalsamamiento del cadáver de dicha señora, de 46 años, fallecida en el día de ayer a las 10 a consecuencia de una insuficiencia mitral…"

El estudio de la historia se basa, entre otras cosas, en los documentos escritos y en el Archivo Municipal de Gijón hay documentos desde hace quinientos años hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo literalmente. Todos ellos nos cuentan variadas parcelas sobre la historia de la ciudad que generan una inmensa información. Mi idea es que en Gijón no hay historias pequeñas, y que hasta la llamada intrahistoria es historia con mayúsculas. Eso desde cualquier cosa sobre Jovellanos hasta el embalsamamiento de una anónima señora en el año 1905.

La historia de Gijón está en los "Libros de Actas" que tantos secretarios municipales llenaron con su caligrafía –a veces endiablada– y también en los Expedientes Municipales. Cualquier expediente por simple que parezca nos aporta mucha información que alcaldes, concejales y ciudadanos particulares dejaron escrita –a mano primero, a máquina después y a ordenador ahora– como parte fundamental de nuestra historia.

Retrato de Gijón

Vista de la Casa Natal. / Muséu del Pueblu d’Asturies (fondo de Javier Sánchez Suárez)

La Casa Natal

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