Gijón renueva su compromiso con el emprendimiento y la transformación digital: el programa para acompañar a pymes y proyectos innovadores de la ciudad

Ofrecer un diagnóstico y una hoja de ruta personalizada, hecha a la medida de los proyectos de los emprendedores. Con este objetivo se puso en marcha en 2022 el programa "Gijón Transforma Digital". Una iniciativa liderada por Gijón Impulsa con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y CTIC Centro Tecnológico, que, en estos cuatro años ha asesorado a 365 empresas de la ciudad. "Con estas actuaciones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico, la innovación y la creación de oportunidades. Seguimos trabajando para que Gijón sea una ciudad que genere oportunidades para emprender, innovar y generar empleo de calidad", explicó Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón durante la presentación de los resultados de dicho convenio la semana pasada.

Gijón Futuro Digital ayudará a que las pymes gijonesas adopten la IA de manera real

Ahora, el programa evoluciona bajo el nombre "Gijón Futuro Digital" y lo hace analizando el uso de la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial gijonés. Un paso más allá para esta iniciativa que, en esta ocasión busca acelerar la incorporación efectiva de esta tecnología en las pequeñas y medianas empresas del municipio.

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón / Pablo Solares

«Gijón futuro digital es un programa clave para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad a digitalizarse»

Hasta ahora, el programa ha celebrado cuatro ediciones que contaban con un diagnóstico de las prácticas digitales de la empresa y continuaban con una hoja de ruta, un seguimiento y el acompañamiento durante la implantación. En total, 365 empresas se sirvieron de estas herramientas y 35 de ellas alcanzaron la fase de acompañamiento especializado que empezó a ofrecerse en 2025.

Durante la presentación de los resultados del programa se resaltó el "éxito" del plan, ya que un 64% de las propuestas se implantaron totalmente y un 77% se financiaron con recursos propios y sin ayudas públicas.

Además, en el encuentro se hizo hincapié en las necesidades tecnológicas que surgieron en áreas como el marketing digital y la ciberseguridad, principalmente. En cuanto a los puntos a mejorar, se centraron en la creación de un sitio web, en la mejora de la reputación online y en la ventaja de contar con un perfil en Google. "Hemos ayudado a que muchas empresas comprendan que la transformación digital ya no es una opción ni una tendencia, sino una condición imprescindible para competir, crecer y garantizar su futuro", aseveró la vicealcaldesa.

Mariano González, Consultor especializado en CTIC Centro Tecnológico / Pablo Solares

«El apoyo a las empresas debe ser continuado, no debe quedar en un informe sino transformarse en un camino que les permita avanzar»

Por su parte, el director general de CTIC, Pablo Coca, aportó algunos de los ejemplos de lo que se ha conseguido con esta iniciativa entre 2022 y 2026 y remarcó que "la tecnología es ineludible para mejorar la sociedad". Un punto de vista al que se sumó, el vicepresidente de FADE y presidente del Clúster TIC, Patricio Arias, que celebró que "la transformación digital ha dejado de ser una aspiración de futuro y se ha convertido en algo que forma parte de la gestión diaria de cualquier empresa".

Las claves de Gijón futuro digital

De cara a la quinta edición que empezará en julio, CTIC, Gijón Impulsa y FADE, coinciden en un dotar al programa enfoque más práctico y basado en acciones "más concretas" que ofrezcan soluciones fáciles de implementar a corto plazo. Estas estarán basadas en IA generativa y tendrán capacidad de escalado.

Patricio Arias, Vicepresidente de FADE encargado de Tecnología / Pablo Solares

«Esta iniciativa ayuda a difundir la tecnología; en Asturias tenemos mucha capacidad pero hay que exponerla para poder competir»

Así, Gijón futuro digital empezará con la realización de un estudio diagnóstico sobre el grado de conocimiento, adopción y uso de la inteligencia artificial en el tejido empresarial gijonés, la Fase Radar. Esta primera fase permitirá obtener una radiografía actualizada de la situación de las pymes locales y detectar necesidades, oportunidades y ámbitos prioritarios de actuación. Está previsto que participen en este análisis alrededor de 200 empresas.

A partir de los resultados obtenidos, el programa se desarrollará en tres fases progresivas, adaptadas al nivel de madurez digital y a las necesidades de cada organización.

Adela Garrido, Técnica de proyectos de Gijón Impulsa / Pablo Solares

«El proyecto ha reducido la brecha digital y ha conectado la demanda empresarial con las TIC’s regionales»

La primera de ellas, Explora, estará dirigida a 40 empresas y tendrá como objetivo identificar oportunidades de mejora y posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en sus procesos de negocio. En esta fase se analizarán casos de uso, necesidades específicas y actuaciones de rápida implantación y menor impacto organizativo, facilitando a las empresas una primera aproximación práctica a esta tecnología.

Pablo Coca, Director General de CTIC / Pablo Solares

«En estos años hemos acompañado a 365 pymes y autónomos a dar el paso a la digitalización»

La segunda fase, denominada Activa, contará con la participación de 20 empresas y se centrará en el acompañamiento a los equipos de trabajo para la puesta en marcha de soluciones concretas. El objetivo será avanzar desde la identificación de oportunidades hacia la implementación efectiva de herramientas y procesos basados en inteligencia artificial.

Posteriormente, la fase Transforma permitirá a 8 empresas desarrollar proyectos de mayor alcance y carácter estratégico. Cada participante definirá una iniciativa específica de transformación basada en inteligencia artificial y contará con apoyo para su puesta en marcha. Además, se habilitará un cheque de 3.000 euros para la contratación de servicios especializados prestados por empresas tecnológicas del tejido TIC local y asturiano, con especial participación de las empresas integradas en el Clúster TIC Asturias. Esos cheques estarán enfocados a facilitar la implantación de soluciones vinculadas a herramientas de inteligencia artificial y digitalización empresarial. Unas novedades que fueron tratadas en el Consejo de Administración de Gijón Impulsa.

Luis Díaz, gerente de Gijón Impulsa / Cedia a LNE

«La responsabilidad de Gijón Impulsa es hacer llegar programas con alto valor añadido a las empresas de nuestro municipio»

A través de este itinerario escalonado, Gijón Futuro Digital busca facilitar una adopción real y efectiva de la inteligencia artificial por parte de las pymes gijonesas, impulsando su competitividad, productividad y capacidad de innovación, al tiempo que fortalece la colaboración con el ecosistema tecnológico regional.