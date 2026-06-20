Gijón vibra al ritmo de Lola Índigo con un repaso de sus grandes éxitos: "Sois mi familia"
La popular artista pone a bailar el recinto de los Hermanos Castro en un multitudinario concierto
"Bienvenidos al romance de una noche de verano". Con esa declaración de intenciones, y con una multitud que estalló de júbilo al escuchar sus palabras, arrancó ayer Lola Índigo su concierto en Gijón. Los gritos de "¡Lola, Lola!" llegaban desde el graderío del parque de los Hermanos Castro, que registró algo más de media entrada, minutos antes de que la artista se adueñase del escenario. "Esta es mi casa, esta es mi familia, y vosotros también", proclamó la cantante, que se dio a conocer al inicio de su carrera como concursante de "Operación Triunfo".
Con abanico en mano, y en lo alto de una plataforma, Lola Índigo arrancó con la folclórica "Verde". Fue la primera nota de un recital en el que la cantante, madrileña de nacimiento y granadina de corazón, estuvo perfectamente escoltada por su grupo de enérgicos bailarines.
Hubo cambios de luces, de vestuario... y, sobre todo, ganas de vibrar con los grandes éxitos que perviven en el imaginario de sus seguidores. "Estoy muy feliz de que estéis aquí", aseguró Índigo tras poner a saltar a la gente con "Mala suerte" o "Santería".
Por supuesto, no faltó en el repertorio de la velada "Ya no quiero ná", uno de los temas más populares de Lola Índigo, que, como de costumbre, se dejó la piel encima del escenario y puso toda la carne en el asador en un concierto que sirvió para repasar su último trabajo, todavía muy vigente en las listas de éxitos.
Entre el público había pequeños y mayores, ambos sectores prendados por los variados ritmos que Índigo puso sobre la mesa. Muchas crías y adolescentes, las más volcadas, se animaron a levantr sus pancartas para expresar su admiración por la artista.
"Qué bello clima, se ha quedado una noche preciosa", subrayó la artista, que interpretó "La niña de la escuela", "Cuatro besos", "Casanova" o "Tu calorro". Recordó asimismo el parón que experimentó su carrera hace unos meses (por desgaste y una lesión en la pierna), el cual, si cabe, le ha brindado aún más motivos para darlo todo en el escenario.
Así lo hizo ayer por la noche en Gijón, donde hizo gala de su álbum "GRX" y despertó numerosas ovaciones de los asistentes, entregado a la causa. El idilio de Lola Índigo con Asturias sigue muy fuerte.
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